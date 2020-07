(Milan) Le Tournoi ATP et WTA de Rome, habituellement organisé début mai et repoussé au mois de septembre à cause de la pandémie de coronavirus, se déroulera à huis clos, annonce la presse italienne, jeudi.

Agence France-Presse

Selon le quotidien La Repubblica, le comité technique et scientifique (CTS) en lien avec le gouvernement a estimé que la recommandation de la Fédération italienne de tennis d’autoriser le public à assister au tournoi, avec une présence quotidienne estimée à 17 000 spectateurs, était inappropriée.

Des études du stade Foro Italico, où doit se tenir l’événement du 20 au 27 septembre, ont démontré qu’il n’était pas adapté aux règles de distanciation sociale, affirme le journal.

Le quotidien sportif La Gazzetta Dello Sport prétend pour sa part que cette décision n’est pas irrévocable.

Il est prévu que le circuit féminin WTA reprenne avec le tournoi de Palerme en Sicile du 3 au 9 août, après cinq mois d’arrêt dû à la pandémie.

La reprise du circuit ATP aura lieu un peu plus tard, le 20 août à New York.