(New York) L’Espagnol Rafael Nadal a mis la main sur son 19e titre majeur, dimanche, lorsqu’il a finalement disposé du Russe Daniil Medvedev en cinq manches de 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 en finale des Internationaux des États-Unis.

Associated Press

Cette victoire lui permet de se rapprocher de son rival, le Suisse Roger Federer, qui est le joueur le plus couronné du Grand Chelem dans l’histoire avec une récolte de 20 titres.

PHOTO CHARLES KRUPA, AP Daniil Medvedev

Elle n’est toutefois pas venue facilement, même si l’Espagnol était devant après deux manches et en avance 3-2 lors du troisième set.

Medvedev lui en a fait voir de toutes les couleurs et a effectué une remontée spectaculaire en diversifiant ses coups et ses montées au filet, brisant le service de Nadal lors des derniers jeux du troisième et du quatrième set pour forcer la tenue d’une manche ultime.

Même s’il a tenu tête, le Russe de 23 ans n’a toutefois pas été en mesure de surprendre Nadal pour devenir le premier joueur depuis les 70 dernières années à remporter le titre à Flushing Meadows après avoir perdu les deux premières manches.

L’Espagnol de 33 ans en était à une 27e finale en tournoi majeur.

Medvedev a atteint la finale de quatre tournois d’affilée. Ça inclut un revers à la Coupe Rogers à Montréal, au profit de Nadal.

Plus tôt, Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont triomphé en double, défaisant Victoria Azarenka et Ashleigh Barty, 7-5 et 7-5, en finale.

Elles ont ainsi couronné un tournoi lors duquel elles ont échappé un seul set.

En simple, Mertens a été battue par la championne Bianca Andreescu, en quarts de finale.