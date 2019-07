Challenger de Granby: insatiable Fernandez

De fait, la Québécoise surfe sur une toute nouvelle notoriété auprès du public de la province. Hier après-midi, les gradins étaient remplis de curieux venus la voir en action. Sitôt le match conclu, alors qu'elle n'avait pas encore bouclé son sac de sport, des spectateurs sont venus la trouver sur le court pour prendre des photos ou demander des autographes. Et la scène s'est répétée chaque fois que Fernandez déambulait sur le site du Challenger et croisait des amateurs.

« Mon père me dit toujours que les gens ne viennent pas seulement pour me voir moi, mais aussi pour voir mon adversaire. Je dois bien jouer, donner un bon spectacle. »

Fernandez disputera deux matchs aujourd'hui. D'abord en simple contre Hibino, puis en double, alors que qu'Arseneault et elle affronteront l'Américaine Elizabeth Halbauer et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe.

« Je m'entraîne régulièrement avec Sofia Kenin [28 e mondiale], et j'ai déjà affronté Markéta Vondroušová [19 e ] en Fed Cup. Je connais ce niveau. Je sais qu'il y aura plus de balles retournées, que je vais devoir me battre. Je ne peux pas contrôler mon adversaire, c'est moi qui dois bien gérer le match. »

Retour en force d'Abanda

Quelques jours après avoir déclaré forfait en demi-finale à Gatineau, la Québécoise Françoise Abanda a renoué avec la compétition hier à Granby. Malgré deux débuts de manches lents qui l'ont chaque fois placée en retard 0-2, elle s'est prestement débarrassée de l'Américaine Ingrid Neel en deux manches identiques de 6-2. Incommodée depuis un bon moment par des blessures à l'épaule et au pied qui l'ont forcée à rater quelques mois d'activités, Abanda s'est déclarée satisfaite de sa performance, et ce, alors qu'elle se dit encore « en convalescence ». « Je ne me sens pas encore 100 % à l'aise. C'est jouable pour l'instant, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Je frappe bien la balle, mais j'ai hâte de régler mes problèmes physiques pour me sentir libre et servir comme je veux. » Au tour suivant, Abanda retrouvera l'Américaine Sachia Vickery.