Alexander Zverev remporte l'Omnium de Genève

Alexander Zverev a sauvé deux balles de match, après avoir patienté pendant deux longues interruptions en raison de la pluie, et il a signé son premier titre de la saison en battant Nicolas Jarry 6-3, 3-6, 7-6 (8) à l'Omnium de Genève, samedi.

Associated Press Genève

Zverev, le favori du tournoi, a pu célébrer quand Jarry a raté un long coup droit. Les deux joueurs ont joué pendant deux heures et 35 minutes et ils ont terminé leur affrontement près de six heures après que celui-ci eut commencé.

Il s'agit du 11e titre en carrière de l'Allemand et un premier depuis novembre, lors des Finales de l'ATP, à Londres.

Zverev a éprouvé des difficultés lors de la deuxième manche, qui a été suspendue à deux reprises, et il a vu Jarry, la 75e raquette au monde, créer l'égalité.

Jarry a perdu les deux finales auxquelles il a participé sur le circuit de l'ATP. Son prochain adversaire sera Juan Martin del Potro (no 8), dans le cadre de la première ronde du tournoi de Roland-Garros.