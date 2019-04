Thiem remporte l'Omnium de Barcelone

Associated Press Barcelone

L'Autrichien âgé de 25 ans, cinquième tête de série du tournoi, a du même coup obtenu son deuxième trophée cette saison, après celui du Masters d'Indian Wells le mois dernier.

Thiem est ainsi devenu le premier tennisman autrichien à l'emporter à Barcelone depuis Thomas Muster, qui avait triomphé en 1995 et 1996.

« Cette victoire est très significative pour moi, parce que c'est un tournoi traditionnel et très spécial, a déclaré Thiem. Seuls de grands joueurs triomphent ici.'Rafa'a gagné 11 fois, et Muster l'a emporté à deux reprises. C'est un grand moment pour moi. »

Thiem avait pris la mesure de Roger Federer en finale à Indian Wells, et de Rafael Nadal en demi-finales à Barcelone pour devenir le premier joueur depuis Novak Djokovic à battre l'Espagnol à quatre reprises sur la terre battue.

Il s'agissait de la première finale de Thiem sur cette surface depuis la finale des Internationaux de France l'an dernier, alors qu'il avait plié l'échine devant Nadal. Il avait aussi perdu contre'Rafa'en finale à Barcelone il y a deux ans.

Medvedev, 14e joueur mondial, a pris part aux demi-finales du Masters de Monte-Carlo, et il disputait sa première finale en carrière sur la terre battue.

Le Russe âgé de 23 ans a rapidement pris les devants 2-0 au premier set, mais il n'a plus jamais été dans le coup par la suite. Thiem l'a brisé quelques jeux plus tard pour reprendre le contrôle de la rencontre, qui s'est terminée après un peu plus d'une heure de jeu.

« J'ai tout donné, mais Dominic était trop fort aujourd'hui, a mentionné Medvedev. À un certain moment, lui arracher un simple point relevait de l'exploit. »

Thiem n'a pas perdu de manche en route vers la conquête du titre catalan. Il s'agissait de son 13e titre en simple en carrière, et de son neuvième sur la terre battue. Il jouera maintenant à Madrid, où il a été finaliste au cours des deux dernières années.

« Obtenir un titre comme celui-ci te procure beaucoup de confiance, donc je commencera le tournoi à Madrid du bon pied, a évoqué Thiem. Cependant, ce qui est amusant avec le tennis, c'est qu'il faudra repartir le compter à zéro à Madrid. Tous les joueurs sont très forts, donc je devrai être prêt dès le premier point. »