Finales de l'ATP: Dominic Thiem peut encore y croire

Dominic Thiem peut encore atteindre les demi-finales des Finales de l'ATP, résultat d'un gain de 6-1 et 6-4 devant Kei Nishikori, jeudi.

SAM JOHNSTON Associated Press Londres

Auteur des trois bris du match (et aussi des trois as), l'Autrichien a défait le Japonais en une heure et 25 minutes.

Finaliste à Roland-Garros cette année, Thiem devait gagner en deux manches pour garder espoir d'avancer au tableau.

«Je ne me suis pas mis trop de pression, a dit Thiem. Je voulais juster donner la pleine mesure de comment je peux jouer.»

En après-midi, Roger Federer sera confronté à Kevin Anderson. Titré six fois à ce tournoi, le Suisse se qualifierait pour les demi-finales en remportant un set ou en gagnant cinq jeux. Anderson y a déjà sa place.

Si Anderson s'impose en deux manches, le choix se fera entre Federer, Nishikori et Thiem, en se basant sur le pourcentage de jeux gagnés.

Vendredi, John Isner va affronter Alexander Zverev, puis Marin Cilic va croiser le fer avec Novak Djokovic.