Roger Federer plein d'appétit pour la fin de saison

«J'aime cette partie de la saison», a déclaré le numéro 2 mondial, qui doit entrer en lice en Chine mercredi. «Les conditions (de jeu) sont peut-être plus rapides, je ne suis pas sûr... Cela aide que j'aie un tournoi à la maison (à Bâle, NDLR) et le Masters. J'y ai connu beaucoup de succès, donc j'espère vraiment réaliser la même chose cette année.»

Le Suisse, détenteur du record de victoires (6) au Masters de Londres, qui regroupe en fin d'année les huit meilleurs joueurs de la saison, avait terminé l'année 2017 en trombe, remportant coup sur coup les tournois de Shanghaï et Bâle, avant de subir une défaite surprise en demi-finale à Londres contre le Belge David Goffin.

«L'année dernière a été un conte de fées du début à la fin», a commenté l'homme aux 20 titres du Grand Chelem, qui avait également remporté les Internationaux d'Australie et Wimbledon en 2017.

«J'étais juste peut-être un peu déçu à la fin, au Masters, de ne pas m'être donné la chance d'atteindre la finale, de perdre contre Goffin. J'étais un peu déçu de mon niveau de jeu là-bas. C'était probablement la première fois de la saison que je ressentais ça. Mais il a aussi fait un grand match», a-t-il ajouté.

L'année 2018, marquée par un nouveau titre en Grand Chelem en Australie, a également comblé Federer.

«Là où j'ai envie d'être»

«Quand j'ai joué, j'ai eu beaucoup de succès. Je n'ai pas joué tant de mauvais matchs, pour être honnête. Il n'y en a peut-être que deux qui me viennent à l'esprit. Et j'ai échappé aux blessures depuis plus d'un an maintenant», a ajouté le Suisse âgé de 37 ans, qui reste sur une élimination inattendue dès les huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis contre le 55e mondial dans des conditions climatiques éprouvantes.

«Ce qui est bien, c'est qu'après m'être senti bien à l'entraînement, j'ai joué une bonne Coupe Laver (épreuve non inscrite au calendrier officiel opposant une équipe européenne à une équipe du reste du monde, dont il a organisé et remporté les deux premières éditions, NDLR). J'ai pu prendre du repos après les Internationaux des États-Unis», a-t-il encore commenté.

«Je me sens là où j'ai envie d'être», a-t-il ajouté à propos de son état de forme. «Il reste bien sûr des objectifs à atteindre cette saison».

Outre la défense de ses titres à Shanghai et Bâle, sa ville natale, il y a aussi la reconquête du Masters, l'un de ses tournois fétiches, qu'il n'a plus remporté depuis 2011.

Terminer l'année à la première place mondiale, pour la première fois depuis 2009, semble en revanche difficile. Le Suisse, brièvement remonté sur le trône à deux reprises cette saison, a en effet beaucoup plus de points à défendre en cette fin de saison que l'actuel numéro 1 Rafael Nadal, blessé au genou droit mais qui pourrait revenir à Paris-Bercy ou au Masters, et surtout que le numéro 3, Novak Djokovic, qui était blessé l'an dernier à ce moment de la saison et n'a aucun point à défendre.