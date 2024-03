Perquisitions à la Fédération espagnole de soccer et à la résidence de Luis Rubiales

(Barcelone) Les policiers espagnols ont arrêté au moins six personnes et perquisitionné les bureaux de la Fédération espagnole de soccer ainsi qu’une résidence de son ex-président Luis Rubiales, mercredi, dans le cadre d’une vaste enquête de corruption et de blanchiment d’argent en lien, notamment, avec l’entente de la fédération qui a permis à l’Arabie saoudite d’obtenir la présentation de la Supercoupe d’Espagne.