(Miami) Lionel Messi était absent de la journée médiatique annuelle de la MLS, jeudi, mais son ombre y était.

Tim Reynolds Associated Press

Messi entame sa première saison complète avec l’Inter Miami CF, ce qui crée un scénario évident qui semble être sur toutes les lèvres, à l’aube des camps des équipes de la MLS.

La formation de Miami, qui n’a jamais remporté la coupe MLS et qui a raté les séries lors de la dernière saison, semble soudainement être la favorite pour 2024.

La folie entourant Messi se poursuit et elle ne montre aucun signe de ralentissement.

« Même comme entraîneur-chef d’une équipe adverse, tout le monde regarde le calendrier pour voir un match contre Miami, a mentionné l’entraîneur-chef du Toronto FC, John Herdman. C’est une période excitante pour la MLS d’avoir selon moi le meilleur joueur à avoir joué dans cette ligue. »

L’Inter Miami CF a subi une refonte complète la saison dernière, ajoutant non seulement Messi, mais attirant aussi Sergio Busquets, Jordi Alba et l’entraîneur-chef Gerardo Martino. Il a ensuite amené dans les rangs Luis Suarez, un autre coéquipier de Messi à Barcelone, le mois dernier.

Ç’a fonctionné jusqu’à un certain point. L’équipe a remporté la Coupe des Ligues, mais des blessures ont chassé les espoirs de participer aux séries. Si l’Inter Miami CF peut disputer une saison complète avec Messi, Busquets, Alba et Suarez, il est raisonnable de s’attendre à beaucoup plus de succès.

« Il est évidemment l’un des meilleurs à avoir joué, a dit le milieu de terrain du Crew de Columbus Darlington Nagbe. L’équipe a un excellent entraîneur-chef en Gerardo. Je m’attends à de grandes choses de leur part et la façon dont ils auront un impact sur la ligue. Je m’attends à ce qu’ils soient dans la course pour le titre de la coupe MLS et pour le titre lors d’autres compétitions. »

Messi est, de loin, la plus grande attraction de la MLS – de l’histoire. Sa présence a attiré plus de regards que jamais sur la ligue, son chandail s’est hissé au premier rang des ventes, les billets pour les matchs de l’Inter Miami CF sont devenus les plus populaires de la ligue et il a conféré à la MLS un certain niveau de légitimité supplémentaire.

« Dès qu’il est arrivé en MLS, il y a eu un intérêt de la part des partisans, de la part des entraîneurs du monde entier, a indiqué le nouvel entraîneur-chef du Charlotte FC, Dean Smith. Ça ne va pas diminuer. Il soulevait le trophée de la Coupe du monde il y a seulement 14 ou 15 mois. C’était un grand coup pour la ligue et ç’a certainement, je pense, changé la pensée de tout le monde dans la MLS. »

Le noyau quatre de l’Inter Miami CF n’est bien sûr pas jeune. Messi et Suarez approchent les 37 ans, Busquets aura 36 ans en juillet et Alba fêtera son 35e anniversaire de naissance en mars. Ce sera une lourde tâche si l’on pense aux voyages autour du monde, aux responsabilités avec l’équipe nationale, à la Coupe des Ligues, la Coupe des États-Unis, la Ligue des Champions de la Concacaf et la saison de 34 parties dans la MLS.

Cela dit, personne ne semble parier contre eux, pas même ceux qui les affronteront.

« Quand on regarde ces quatre joueurs et ce qu’ils ont accompli ensemble, il est difficile de dire qu’ils ne sont pas favoris, a déclaré le milieu de terrain des Red Bulls de New York Emil Forsberg. C’est une équipe fantastique avec des joueurs fantastiques. Et ils savent quoi faire et comment gagner. Je dirais aussi que l’Inter Miami CF est le favori, en regardant les joueurs dont il dispose. »