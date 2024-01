(Washington) Troy Lesesne remplacera Wayne Rooney au poste d’entraîneur-chef du D. C. United, deux mois après avoir été congédié par les Red Bulls de New York.

Associated Press

L’homme âgé de 40 ans a accepté un contrat de trois ans, a précisé le D. C. United mercredi.

Lesesne avait succédé à Gerhard Struber à la barre des Red Bulls le 8 mai dernier, alors que l’équipe occupait le dernier rang avec une seule victoire, quatre défaites et six matchs nuls pour neuf points. Les Red Bulls ont cependant participé aux éliminatoires de la MLS en terminant au huitième rang de l’Association Est, et ils ont vaincu le Charlotte FC au premier tour avant de s’incliner devant le Cincinnati FC.

Lesesne a été remplacé par l’ex-entraîneur du Hertha de Berlin, Sandro Schwarz, à la tête de la formation new-yorkaise.

Rooney, un ancien joueur étoile de l’équipe d’Angleterre, avait été nommé entraîneur-chef du D. C. United en juillet 2022. Il a été remercié le 7 octobre, après le dernier match de l’équipe. Le D. C. United a présenté une fiche de 10-10-14 en MLS à sa seule saison complète à la barre de l’équipe, et le club a raté les éliminatoires pour une quatrième campagne d’affilée, égalant ainsi le triste record d’équipe établi entre 2008 et 2011.

Rooney a été embauché quatre jours plus tard en tant qu’entraîneur-chef de Birmingham, dans la deuxième division anglaise, et il a été congédié le 2 janvier après que l’équipe eut signé deux victoires, neuf revers et quatre matchs nuls.