(Banjul) « Nous avons eu peur de mourir », a raconté à l’AFP le sélectionneur de la Gambie Tom Saintfiet, quand un incident a contraint à faire demi-tour l’avion de son équipe vers la Côte d’Ivoire, où ils jouent la Coupe d’Afrique.

Agence France-Presse

« Nous avons eu peur de mourir, toute l’équipe, si le vol avait duré trente minutes de plus, nous serions tous morts, à 100 % ! », a assuré le technicien belge joint par téléphone.

Il s’exprimait depuis l’aéroport de Banjul. « Avec mon équipe on va voyager directement pour Yamoussoukro avec un vol spécial affrété par l’État de Côte d’Ivoire, par l’intermédiaire des présidents de Gambie (Adama Barrow) et Côte d’Ivoire (Alassane Ouattara), un Airbus d’Air Côte d’Ivoire ».

« Après l’expérience d’hier, on a toujours un peu peur de voyager et un peu mal à la tête encore aussi, mais on veut partir, pour finir la préparation de la CAN ».

Jeudi soir, Tom Saintfiet a prévenu que l’avion était bien arrivé à Yamoussoukro.

Parti de Banjul, mercredi, l’avion des « Scorpions » a dû faire demi-tour après neuf minutes de vol en raison, selon la Fédération gambienne de football, de la perte de pression et d’oxygène dans la cabine.

La GFF a assuré mercredi soir que tous les membres de la délégation étaient en bonne santé, alors que des informations circulant sur les réseaux sociaux faisaient état de malaises parmi les occupants du petit bimoteur.

La Gambie, pays anglophone pauvre d’environ 2,5 millions d’habitants, avait été la surprise de la dernière édition au Cameroun, où elle avait atteint les quarts de finale pour sa première participation .

Les « Scorpions » jouent leur premier match lundi contre le voisin sénégalais, champion en titre. Le Cameroun et la Guinée complètent le groupe C.