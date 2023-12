(Londres) Pep Guardiola a déclaré vendredi douter de la présence d’Erling Haaland en demi-finale du Mondial des clubs à Jeddah, alors que le Norvégien de Manchester City, de retour de blessure, ne devrait pas être aligné pour le match à domicile contre Crystal Palace samedi, sauf surprise.

Agence France-Presse

« Haaland est arrivé aujourd’hui (vendredi), les médecins vont le voir et nous verrons comment il se sent », a expliqué Guardiola vendredi. « Il a été soigné à l’étranger. Nous espérons qu’il pourra se rendre en Arabie saoudite et nous verrons s’il est en mesure de jouer le premier ou le deuxième match, ou quand nous reviendrons. Je ne pense pas qu’il jouera (contre Palace) mais peut-être qu’il me surprendra », a détaillé le technicien espagnol alors que City occupe la 4e place du championnat.

Le meilleur buteur de City, 19 buts cette saison, a manqué la victoire à Luton le week-end dernier et celle contre l’Étoile rouge de Belgrade mercredi en raison d’une blessure à un pied. Il a reçu des soins à Marbella, dans le sud de l’Espagne avant de rentrer en Angleterre.

Les champions d’Europe et d’Angleterre en titre doivent se rendre en Arabie saoudite après le match de samedi pour tenter d’ajouter la Coupe du monde des clubs à leur triplé (avec la FA Cup) de la saison dernière.

Ils disputeront une demi-finale mardi contre les Japonais d’Urawa Red Diamonds vainqueurs des Mexicains de Leon (1-0), avant la finale ou le match pour la troisième place trois jours plus tard.

« Il ne s’agit pas d’une fracture », a tenu à préciser Guardiola en parlant de la blessure au pied d’Haaland. « Dès qu’il n’aura plus mal, il jouera ».

Guardiola a également salué la qualité des équipes entraînées par le vétéran anglais Roy Hodgson âgé de 76 ans, aujourd’hui à la tête de Crystal Palace. « Je ne me souviens pas de matchs faciles contre des équipes de Roy Hodgson », a déclaré l’Espagnol. « La défense de Palace est brillante et il lui en faut peu (pour marquer) sur les coups de pied arrêtés avec (Joachim) Andersen et les autres gars », a-t-il dit.

Crystal Palace se rend samedi à l’Etihad sans avoir gagné depuis cinq matchs de Premier League et reste sur une série de quatre défaites. Les Londoniens occupent la 15e place de Premier League.