La saison 2023 de la Major League Soccer a été sans l’ombre d’un doute celle de Lionel Messi.

Anne M. Peterson Associated Press

Le champion de la Coupe du monde et fois récipiendaire du Ballon d’Or est arrivé à l’Inter Miami l’été dernier et a transformé le circuit. Les ventes du chandail rose no 10 ont explosé. Les abonnements aux matchs de la MLS sur Apple TV ont monté en flèche et les prix des billets de ses matchs ont atteint des sommets inégalés.

« Je pense que l’histoire retiendra l’année 2023 comme celle de Messi, mais pour ma part, je pense que ça a été l’une des années les plus spectaculaires de l’histoire de notre ligue pour plusieurs raisons. Lionel Messi a amené ça à un niveau que nous aurions eu du mal à imaginer », a déclaré le commissaire Don Garber au cours d’un entretien sur l’état de la MLS.

Âgé de 36 ans, Messi a marqué 11 buts et récolté huit passes décisives en 14 rencontres toutes compétitions confondues avec l’Inter Miami. Il a aidé l’équipe à remporter la première Coupe des Ligues, contre Liga MX.

Les assistances ont grimpé de 5 % à travers la MLS, mais de 35 % à Miami. Le club a déjà vendu tous ses billets pour la saison 2024 et des rumeurs envoient l’Uruguayen Luis Suarez rejoindre Messi en Floride.

Garber a indiqué d’autres raisons qui explique cette transformation du circuit en 2023, dont l’élan provoqué par la tenue de la Coupe du monde en décembre dernier au Qatar, les succès du club d’expansion de St. Louis, les droits de retransmissions avec Apple TV et le format des éliminatoires.

Ajoutons à cela la grande finale de samedi, entre LAFC et le Crew de Columbus.

« Pour couronner le tout, Messi s’est amené à Miami et a offert des performances au-delà des attentes, sur le terrain comme à l’extérieur. Il a vraiment prouvé que la MLS peut être une ligue de choix pour les meilleurs footballeurs de la planète », a affirmé Garber.

Le commissaire n’a pas mordu à la question au sujet de Suarez, mais il a exprimé sa frustration avec certains reportages où Messi a parlé de la MLS comme d’une igue mineure. Il estime qu’il s’agit d’un problème de traduction.

« [Messi] comprend que la MLS est une ligue différente, à un autre niveau que Liga. On ne remet pas ça en question, a dit Garber. Ça solidifie notre travail que nous devons poursuivre afin d’être l’une des meilleures ligues au monde. »

Apple TV

Il s’agissait de la première saison de l’entente de 10 ans avec Apple TV pour les droits de télédiffusion. Ni Appel ni la MLS n’a voulu donner les cotes d’écoute, mais les deux parties ont indiqué qu’elles étaient satisfaites. Il faut de nouveau donner le mérite à Messi.

Antenna, une firme de mesure du visionnement en continu, a rapporté 110 075 nouveaux abonnements à la MLS Season Pass lors du premier match de Messi avec l’Inter Miami, une hausse de 280 % comparativement aux abonnements lors du premier jour de la saison. Il y a eu 65 000 abonnements de plus à son deuxième match.

Coupe des Ligues

Garber a déclaré que la compétition de mi-saison entre la MLS et la Liga MX mexicaine servira de pont à la Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Mais elle ajoute aussi plus de matchs à un calendrier déjà chargé pour les joueurs, notamment ceux qui doivent jouer pour leur sélection nationale.

« Nous aimons que ce soit au milieu de la saison, ça permet aux deux ligues de se concentrer sur cet évènement. Ce genre de tournoi, dont plusieurs autres ligues ont adopté, nous y travaillons depuis plusieurs années, a dit Garber. Nous allons continuer de regarder comment gérer la congestion, qui est un problème pour toutes les ligues du monde. »

Éliminatoires

Le nouveau format éliminatoire, avec une première ronde disputée au meilleur de cinq rencontres, a été critiqué, notamment par la vedette du LAFC Carlos Vela.

Garber voit d’un bon œil ce nouveau format et il n’y a pas de plan pour le modifier. Les équipes les mieux classées ont aussi progressé au tour suivant dans une plus grande proportion que lors des 15 années précédentes, laissant croire que ce format récompense davantage les équipes qui ont mieux fait en saison.

Expansion

St. Louis City a connu une première saison historique, devenant la première équipe d’expansion à terminer au premier rang de son association.

Les 17 victoires du club sont aussi un record pour une équipe d’expansion. La formation a aussi joué ses 18 rencontres dans son nouveau stade du centre-ville de St. Louis à guichets fermés.

St. Louis City a mis la barre haute pour San Diego, qui deviendra la 30e équipe de la ligue en 2025.