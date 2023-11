(New York) La vedette du soccer Cristiano Ronaldo fait l’objet d’une action collective réclamant au moins 1 milliard US de dommages et intérêts pour son rôle dans la promotion des « jetons non fongibles » ou JNF liés à la cryptomonnaie, émis par la société Binance.

Associated Press

La poursuite déposée lundi devant le tribunal fédéral du district sud de la Floride allègue que la promotion de Binance par Ronaldo était « trompeuse et illégale ». Les plaignants affirment que le partenariat de Binance avec des personnalités de premier plan comme Ronaldo les a conduits à des investissements coûteux et dangereux.

« Les preuves révèlent désormais que la fraude de Binance n’a pu atteindre de tels sommets que grâce à l’offre et à la vente de titres non enregistrés, avec l’aide et l’assistance volontaires de certaines des organisations et célébrités les plus riches, les plus puissantes et les plus reconnues à travers le monde, tout comme l’accusé Ronaldo », lit-on dans le litige.

Les représentants de Ronaldo ont refusé de commenter jeudi. Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaie au monde, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de l’Associated Press pour commenter l’affaire.

Ronaldo a lancé sa première collection JNF « CR7 » avec Binance en novembre de l’année dernière, avant la Coupe du monde 2022. Les JNF – dont les prix de départ allaient de l’équivalent d’environ 77 $ à 10 000 $ – présentaient sept statues animées montrant Ronaldo à des moments emblématiques de sa vie, passant des buts marqués grâce à la technique « bicyclette » jusqu’à son enfance au Portugal.

La poursuite indique que les efforts promotionnels du partenariat Binance de Ronaldo ont été « incroyablement réussis » – alléguant une augmentation de 500 % des recherches en ligne utilisant le mot-clé « Binance » après l’annonce des JNF de la célébrité du soccer. Les JNF premium de la collection se sont vendus au cours de la première semaine, affirme la poursuite.

La poursuite allègue également que Ronaldo aurait dû divulguer combien Binance lui a payé pour le partenariat. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a précédemment noté que la loi fédérale exige que les célébrités divulguent publiquement combien elles sont payées pour promouvoir des titres, y compris des cryptoactifs.

Les JNF sont des images numériques ordinaires auxquelles est attaché un numéro de version qui ont été ajoutées à une chaîne de blocs de cryptomonnaie, un processus conçu pour en faire des objets de collection « uniques ». Les JNF ont connu un bref boom, mais leur valeur s’est depuis largement effondrée, car l’industrie de la cryptomonnaie a été entachée de scandales et d’effondrements du marché.

Au cours de l’été, Binance a été accusée d’opérer comme une bourse de valeurs non enregistrée et d’avoir violé une série de lois américaines sur les valeurs mobilières dans le cadre d’un procès intenté par des régulateurs. L’échange cryptographique a accepté la semaine dernière de payer un règlement d’environ 4 milliards US et son fondateur Changpeng Zhao a démissionné de son poste de PDG et a plaidé coupable d’un crime lié à son incapacité à empêcher le blanchiment d’argent sur la plateforme.

L’action collective déposée cette semaine contre Ronaldo n’est pas la première fois qu’une célébrité est confrontée à un litige concernant des promotions de cryptomonnaies. L’année dernière par exemple, de nombreuses vedettes d’Hollywood et du sport – dont Larry David et Tom Brady – ont été citées comme défendeurs dans une action collective contre FTX, qui était le deuxième plus grand échange de cryptomonnaie avant son effondrement en novembre 2022. La poursuite a fait valoir que le statut des célébrités les rendait coupables de la promotion du modèle commercial défaillant de FTX.

Ronaldo est l’un des athlètes les plus reconnaissables et les plus riches au monde. Il dirige l’équipe nationale du Portugal, son pays d’origine, et a joué pour l’équipe espagnole du Real Madrid, le club italien de la Juventus et Manchester United en Angleterre. Il joue désormais pour l’équipe professionnelle saoudienne d’Al Nassr.

Ronaldo a continué à promouvoir Binance sur son site officiel et ses plateformes de réseaux sociaux. Plus récemment, sur X, Ronaldo a republié une vidéo de Binance et a écrit qu’il « préparait quelque chose » avec l’échange de cryptomonnaie mardi.