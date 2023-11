PHOTO DARKO BANDIC, ASSOCIATED PRESS

(Paris) La Croatie a décroché mardi soir le 21e et dernier billet direct pour l’Euro-2024 de soccer que l’Allemagne organisera dans sept mois (14 juin-14 juillet).

Agence France-Presse

Les trois dernières places seront attribuées lors de barrages disputés les 21 et 26 mars prochain.

Le tirage au sort de l’Euro-2024 sera effectué le 2 décembre à Hambourg.

Les 21 qualifiés directs

Allemagne (pays hôte, qualifié d’office-tête de série)

Albanie

Angleterre (tête de série)

Autriche

Belgique (tête de série)

Croatie

Danemark

Écosse

Espagne (tête de série)

France (tête de série)

Hongrie

Italie

Pays-Bas

Portugal (tête de série)

République tchèque

Roumanie

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Suisse

Turquie

Les douze barragistes

Bosnie-Herzégovine

Estonie

Finlande

Géorgie

Grèce

Islande

Israël

Kazakhstan

Luxembourg

Pays de Galles

Pologne

Ukraine

Le programme des barrages

Les trois derniers billets pour l’Allemagne seront attribués via des barrages en format « Finale à 4 » sur la base des Ligues A, B et C de la Ligue des nations 2022-2023.

Les six demi-finales sont programmées le 21 mars, les trois finales le 26 mars.

Les affiches seront complétées et les pays hôtes des trois finales désignés par tirage au sort le 23 novembre à Nyon.

Voie de la Ligue A

Demi-finales :

Pologne-Estonie

Galles–Finlande ou Ukraine ou Islande

Voie de la Ligue B

Demi-finales :

Israël-Ukraine ou Islande

Bosnie-Herzégovine–Finlande ou Ukraine

Voie de la Ligue C

Demi-finales :