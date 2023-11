PHOTO MARK SMITH, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Harrison) Troy Lesesne a été congédié par les Red Bulls de New York mardi, et son successeur deviendra le 20e entraîneur-chef de la concession en 29 saisons.

Associated Press

L’équipe new-yorkaise a aussi mentionné que Denis Hamlett avait quitté, d’un commun accord avec la direction du club, son poste de directeur sportif.

Lesesne a remplacé Gerhard Struber le 8 mai, alors que l’équipe était en dernière place en vertu d’une fiche d’une victoire, quatre défaites et six matchs nuls pour neuf points de classement. Les Red Bulls ont finalement participé aux éliminatoires de la MLS après avoir coiffé le CF Montréal et terminé la campagne au huitième rang dans l’Association Est. Ils ont ensuite vaincu le Charlotte FC au premier tour, avant de s’incliner devant le Cincinnati FC.

Les Red Bulls n’ont jamais gagné la coupe MLS.

L’équipe a aussi congédié l’entraîneur adjoint Zach Prince.

Onze des 29 clubs de la MLS ont changé d’entraîneur cette saison – dont le CF Montréal, qui a remercié Hernán Losada la semaine dernière.