Le match reporté après l’attaque de l’autobus et la blessure de l’entraîneur

(Marseille) Le match entre Marseille et Lyon a été reporté dimanche après les événements en amont de la rencontre quand des projectiles ont visé le bus de l’équipe de l’OL blessant l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso.

Agence France-Presse

« On a constaté l’avis de l’OL qui ne souhaitait pas que le match ait lieu », a déclaré en conférence de presse l’arbitre de la rencontre, François Letexier. L’entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, et son adjoint ont été blessés lors du caillassage du bus de l’équipe lyonnaise avant son arrivée au Stade Vélodrome.

L’autobus de l’équipe de l’Olympique lyonnais a été visé par des projectiles dimanche avant le match contre l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, a constaté un journaliste de l’AFP et l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso a été blessé selon des médias.

Sur des images du diffuseur Prime Video, l’entraîneur lyonnais a été aperçu le visage en sang, puis avec un bandage à la tête en sortant de l’infirmerie située dans les couloirs du Stade Vélodrome.

Sur une photo circulant sur X, Fabio Grosso, couché sur un brancard avec le survêtement de l’OL, semble blessé et ouvert au-dessus de l’œil gauche, au niveau de la paupière, de l’arcade et au-dessus du sourcil. Selon une source proche du club lyonnais, Fabio Grosso a été victime de nombreux vertiges et souffre de traumatismes multiples.

La vitre avant droite du bus a été complètement brisée et une autre en partie endommagée, selon un journaliste de l’AFP.

Par ailleurs, un bus de supporters lyonnais a été caillassé et les vitres ont été impactées, a indiqué une source policière à l’AFP, précisant qu’une réunion était en cours avec la préfète de police.

Selon une image partagée par un supporter lyonnais sur X, plusieurs vitres ont été brisées.

Plusieurs dizaines de supporters sont entrés dans le stationnement visiteurs du Vélodrome autour de 20 h 15, dans une ambiance tendue, mais sous contrôle, selon l’AFP. Six cents supporters lyonnais ont été autorisés à effectuer le déplacement à Marseille.