(Madrid) Le prodige anglais Jude Bellingham, irrésistible depuis son arrivée au Real Madrid, a encore impressionné mardi à Naples (3-2) avec un superbe but en soliste et une passe décisive, s’attirant les louanges de la presse espagnole, définitivement sous le charme.

Arno TARRINI Agence France-Presse

Recruté cet été pour 103 millions d’euros (149 millions $), le milieu de terrain de 20 ans a excédé les attentes – pourtant immenses – après une saison pleine à Dortmund et une Coupe du monde réussie avec l’Angleterre, et continue de porter sur ses épaules le géant espagnol.

Mardi soir, il a illuminé de sa classe le stade Diego Armando Maradona lors de la victoire des Madrilènes pour la deuxième journée de la Ligue des champions. Il a d’abord offert un but à Vinicius Junior, après avoir intercepté une mauvaise passe de Di Lorenzo, puis a marqué en solo, au terme d’un numéro de funambule dans la défense italienne.

Sa manière de traverser la moitié de terrain adverse ballon au pied et de conclure froidement dans le petit filet lui vaut d’être comparé à Diego Maradona par la presse espagnole mercredi.

« Il n’y avait pas de meilleure façon pour Jude de rendre hommage à la vedette argentine », écrit le quotidien Marca. « Ce n’est pas le but de Diego contre l’Angleterre, mais en tout cas, le légendaire numéro 10 aurait été fier de le marquer. »

Marca et AS, les deux grands quotidiens sportifs madrilènes, comparent également Bellingham aux deux anciennes gloires du Real, Alfredo di Stefano et Zinédine Zidane, dont il a récupéré le N.5.

« (Bellingham) me rappelle sérieusement Di Stefano : élégant dans ses dribles et sa conduite de balle, mais féroce et infatigable dans le combat, mi-artiste, mi-guerrier », écrit Alfredo Relano, chroniqueur d’AS.

Un diamant dans un losange

Son but mardi – le deuxième en deux matchs de C1, le huitième en neuf rencontres toutes compétitions confondues – et sa passe décisive pour Vinicius, illustrent parfaitement son profil unique et sa polyvalence.

« Il n’a que 20 ans, mais il en paraît 30, à cause de son caractère et de son attitude », a déclaré son entraîneur, Carlo Ancelotti. « Il a beaucoup de qualités, de force physique et d’aptitudes techniques. Il me surprend comme il surprend tout le monde ».

Jusqu’ici, Bellingham était utilisé comme milieu de terrain, à Dortmund et avec l’Angleterre. Mais ses qualités offensives ont convaincu Ancelotti qu’il était capable d’évoluer un cran plus haut, pour combler le vide laissé par le départ du Ballon d’Or Karim Benzema en Arabie saoudite.

Le technicien italien a dessiné un nouveau système en 4-4-2 losange (ou diamant, en espagnol) pour offrir les clés du jeu à sa recrue estivale, qui évolue comme milieu offensif, quasiment en 9 et demi, derrière les deux flèches brésiliennes Vinicius et Rodrygo.

« L’attaque tourne autour de lui, et s’il est toujours présent au début de l’action, cela ne veut pas dire qu’il n’est pas là pour la terminer », écrit AS.

La presse ibérique est bluffée par l’adaptation éclair de son nouveau chouchou : « Jude Bellingham est un buteur… et il ne le savait même pas ! », ironisait le quotidien sportif après que l’Anglais a offert la victoire à son équipe contre Getafe à la 96e minute lors de la 4e journée de Liga.

Le même scénario s’est produit lors de l’entrée en lice des Madrilènes en Ligue des champions, face à l’Union Berlin (1-0 but de Bellingham à la 94e).

Après un passage sur le banc, Bellingham a de nouveau été décisif à Gérone (3-0), délivrant une délicieuse passe de l’extérieur du pied à Joselu pour l’ouverture du score et se chargeant de sceller le sort de la rencontre d’une reprise du droit.

Partout où il va, les supporters madrilènes l’accompagnent avec le refrain de la chanson des Beatles Hey Jude en guise d’hommage.

« Jusqu’où peut aller Bellingham ? » s’interroge Marca. Jusqu’à décrocher une quinzième couronne continentale, espèrent les supporters du Real Madrid.