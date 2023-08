(Londres) Le club anglais de Manchester United a annoncé le départ à venir de l’attaquant Mason Greenwood, suspendu depuis plus de six mois après notamment des accusations de tentative de viol et d’agression, pour lesquelles les poursuites ont été abandonnées.

Agence France-Presse

Le footballeur de 21 ans n’a pas été reconnu coupable des faits reprochés, rappelle le club dans un communiqué, mais « toutes les parties, Mason inclus, reconnaissent les difficultés pour lui de reprendre sa carrière à Manchester United ».

« Il a donc été convenu ensemble qu’il serait plus approprié pour lui de le faire ailleurs qu’à Old Trafford (le stade du club, NDLR), et nous allons maintenant travailler avec Mason pour y parvenir », est-il écrit.

Ce grand espoir du football anglais a été arrêté en janvier 2022 après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos et vidéos montrant une jeune femme le visage en sang, avec des contusions sur le corps. « À tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement », indiquait le commentaire accompagnant les publications.

Il avait été accusé par une même plaignante de tentative de viol et d’agression pour des faits prétendument commis en 2021, ainsi que de comportement de contrôle et de coercition, des agissements qui avaient commencé selon l’accusation en 2018.

Arrêté en janvier 2022, libéré en février, puis réincarcéré pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire, il avait de nouveau été remis en liberté en octobre dernier.

« Sur la base des éléments de preuve dont nous disposons, nous avons conclu que le matériel mis en ligne ne donnait pas une image complète de la situation et que Mason n’avait pas commis les infractions pour lesquelles il avait été inculpé à l’origine », assure le club lundi.

Il ajoute cependant que, « comme Mason le reconnaît publiquement aujourd’hui, il a commis des erreurs dont il assume la responsabilité ».

Formé à Manchester United, Greenwood a effectué ses débuts professionnels en 2019. En 129 apparitions, il a inscrit 35 buts. En février 2021, il avait prolongé son contrat jusqu’en 2025.

Le club l’avait suspendu le 30 janvier 2022, dans les heures qui avaient suivi les accusations, et il avait lancé une enquête interne peu après.