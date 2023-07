Lauren James a inscrit le seul but du match.

PHOTO SOPHIE RALPH, ASSOCIATED PRESS

(Seyyed) Lauren James a marqué après six minutes de jeu lors de son premier départ à la Coupe du monde de soccer féminin, et l’Angleterre, championne d’Europe, a battu le Danemark 1-0 dans une rencontre disputée à Sydney, vendredi.

James Robson et Anna Ruth Riggins Associated Press

Dépêchée dans la mêlée en cours de partie, Amalie Vangsgaard est venue près d’égaler le score dans les derniers instants du temps réglementaire, mais sa déviation de la tête a abouti sur le poteau.

Ainsi, l’Angleterre a tenu bon et récolté une deuxième victoire en autant de sorties et totalise six points au classement. Pour le Danemark, il s’agit d’un premier revers après son gain de 1-0 contre la Chine samedi dernier.

James, qui était sur le banc lors du premier match des « Lionnes » contre Haïti, samedi, a d’abord récupéré le ballon à l’extérieur de la surface de réparation. Elle a ensuite placé une frappe enroulée du pied droit hors de portée de la gardienne danoise Lene Christensen.

Il s’agissait du premier but de l’Angleterre, demi-finaliste de l’édition précédente, sur phase de jeu en mouvement en plus de sept heures de soccer international.

Ce but a également permis aux Anglaises d’égaler le record de la Norvège de 15 matchs consécutifs au cours desquels elles ont marqué.

La victoire de l’Angleterre a cependant été assombrie par une blessure à un genou à la milieu de terrain Keira Walsh en première demie.

PHOTO FRANCK FIFE, AGENCE FRANCE-PRESSE Keira Walsh a quitté le terrain sur civière après avoir été blessée à un genou.

Walsh s’est écroulée à la 35e minute en se tenant la jambe droite. Elle a été transportée hors du terrain sur une civière et a regagné le banc des joueuses en se déplaçant à l’aide de béquilles.

« C’est décevant de voir l’une de nos joueuses les plus précieuses se blesser, mais nous devions nous concentrer sur la victoire », a déclaré James.

Dans son entrevue d’après-match, la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman a noté que le personnel médical n’avait pas encore complètement évalué la blessure de Walsh.

« Il faut aller de l’avant », a fait remarquer Wiegman.

« Vous êtes à la Coupe du monde et vous voulez gagner ce match. Nous devons donc nous adapter à une nouvelle situation aussi rapidement que possible, et c’est ce que nous avons fait. »

Walsh a été nommée joueuse du match lors de la finale du Championnat d’Europe de 2022, que l’Angleterre avait gagnée 2-1 contre l’Allemagne. Récemment, le FC Barcelone a fait l’acquisition de Walsh dans le cadre d’un transfert avec Manchester City pour une somme record en soccer féminin.

Dans l’autre rencontre du groupe D présentée vendredi en banlieue d’Adélaïde, la Chine a défait Haïti 1-0 grâce à un but de Wang Shuang à la 74e minute sur un penalty.

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS La Chnoise Wang Shuang a déjoué la gardienne haïtienne Kerly Theus sur penalty.

Pendant quelques instants, les Haïtiennes ont probablement cru qu’elles auraient une chance en or d’égaler le score sur un penalty qui leur avait été octroyé au début des arrêts de jeu de la deuxième demie. Toutefois, l’assistance vidéo à l’arbitrage a décrété qu’il n’y avait pas eu de faute.

La victoire permet à la Chine (1-1) de rejoindre le Danemark au deuxième rang du classement du groupe D avec trois points. Avec deux défaites en autant de rencontres, Haïti est mathématiquement éliminée.

L’Angleterre complétera la phase de groupe en se mesurant à la Chine, à Adélaïde mardi. De son côté, le Danemark croisera le fer avec Haïti à Perth.