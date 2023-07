PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS

(Fort Lauderdale) Le monde a attendu 94 minutes vendredi dernier pour voir Lionel Messi marquer son premier but avec l’Inter Miami, en Coupe des Ligues. Dans le match de mardi, contre Atlanta United, Messi a marqué deux fois dans les 22 premières minutes du match.

Alanis Thames Associated Press

À son premier départ avec sa nouvelle équipe, Messi a accepté la passe de son coéquipier Sergio Busquets et s’est dirigé vers le filet, avant de marquer sur son propre retour après avoir atteint le poteau dès la huitième minute de jeu.

Puis, à la 22e minute, Messi a doublé l’avance des siens sur une passe de Robert Taylor.

La semaine dernière, Messi a fait son entrée sur le terrain à la 54e minute de jeu. L’Argentin, sept fois champion du Ballon d’or et champion de la Coupe du monde, a marqué le but gagnant sur un coup franc contre le Cruz Azul, à la 94e minute d’action. Son but vainqueur a été inscrit devant une foule estimée à 21 000 personnes.