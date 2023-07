(Bokarina) Le Canada a fait match nul 0-0 avec l’Angleterre lors d’une partie jouée à huis clos vendredi, sa dernière avant le coup d’envoi, le 20 juillet, de la Coupe du monde de soccer féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La Presse Canadienne

Le duel, tenu au Queensland Sports Stadium, était considéré comme un match d’entraînement et non comme une rencontre officielle, et aucune titularisation n’a été homologuée. Il comprenait deux mi-temps de 45 minutes et un nombre illimité de changements (avec trois fenêtres de remplacement autorisées).

Soccer Canada et la Fédération anglaise de football ont fourni le score final et le nom des joueuses qui ont pris part au match, mais aucun autre détail.

Dix-sept des 23 joueuses de l’équipe canadienne de la Coupe du monde ont participé à la rencontre. La liste inclut les attaquantes Nichelle Prince et Deanne Rose, qui ont toutes deux surmonté des blessures au tendon d’Achille pour faire partie de l’équipe du tournoi.

Kailen Sheridan, la gardienne de but numéro 1 du Canada, a joué les 90 minutes.

Septième au classement mondial, le Canada entamera la Coupe du monde en affrontant le Nigeria le 20 juillet à Melbourne, dans le groupe B. La formation canadienne bataillera ensuite contre la République d’Irlande, le 26 juillet, avant de conclure la phase de groupe contre l’Australie, le 31 juillet.

Le Canada et l’Angleterre pourraient se rencontrer en huitièmes de finale du tournoi, étant donné que l’équipe de première place du groupe B affrontera celle de deuxième position du groupe D, et vice-versa.

La compétition, qui réunit 32 pays, se déroule jusqu’au 20 août dans neuf villes hôtesses de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.