(Jakarta) Les fans indonésiens de Lionel Messi étaient profondément déçus vendredi après avoir appris que la vedette argentine ne jouerait pas un match amical à Jakarta, certains accusant les organisateurs de publicité mensongère.

Agence France-Presse

Le public s’était précipité pour acheter plus de 60 000 billets pour la rencontre de lundi entre l’Indonésie et l’Argentine, vainqueur de la Coupe du monde, attiré par une campagne de publicité pour l’évènement mettant en valeur la vedette du football.

Mais après des jours d’incertitudes, les fans indonésiens ont appris jeudi que leur héros ne se déplacerait pas dans le pays d’Asie du Sud-Est.

« Je me sens triste et déçu, j’ai des émotions mitigées », a déclaré à l’AFP Surya Wijaya Ang, propriétaire de 31 ans d’un magasin, depuis l’île isolée de Banda Neira, dans la province orientale des Moluques.

« C’était la principale chance pour moi de voir Messi jouer en personne ».

Jeudi, l’équipe d’Argentine a battu l’Australie 2-0 lors d’un autre match amical dans la capitale chinoise Pékin, et le sélectionneur Lionel Scaloni a confirmé que Messi serait absent de l’étape indonésienne.

Grand fan de Messi, Surya Wijaya Ang a amassé une collection d’environ 200 maillots ornés de son nom. Il prévoit de prendre un bateau pour la ville d’Ambon, dans l’est de l’Indonésie, puis un vol de quatre heures pour Jakarta pour assister au match.

PHOTO SURYA WIJAYA ANG, AGENCE FRANCE-PRESSE Surya Wijaya Ang avec sa collection

Le jeune indonésien a vendu sept maillots de sa collection pour payer le billet du match, coûtant 1,2 million de roupies (80 $ US), un prix élevé dans le pays.

Mais il se sent désormais lésé et remarque que les organisateurs ont semblé promettre une apparition de la superstar : « Messi est une icône et vous pouvez dire que 90 % des billets ont été vendus grâce à Messi. […] C’était une stratégie de marketing pour eux. »

D’autres Indonésiens ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux, l’un d’entre eux proposant de vendre ses deux billets « parce que Messi ne vient pas ».

Une vidéo publiée sur Twitter montre un fan chanter une ballade à la guitare : « Pourquoi ne venez-vous pas en Indonésie ? Pourquoi ne venez-vous pas, oh, Monsieur Messi ? ».

Un autre écrit : « C’est la fin de mon adoration… nous ne le supplierons pas de venir. »

Le football indonésien a traversé une année de crise avec une bousculade meurtrière dans un stade et la perte de la Coupe du monde des moins de 20 ans, que le pays devait organiser initialement.

Surya Wijaya Ang dit vouloir tout de même se rendre dans la capitale indonésienne pour le match : « Peut-être que je verrai Lionel Scaloni », ajoute-t-il en riant.