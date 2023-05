« C’est une combinaison de tellement de facteurs (qui expliquent nos insuccès du début de saison). Nous avions plusieurs matchs à l’étranger, de longs déplacements et plusieurs blessures. On dirait qu’il s’agissait de deux clubs différents. Maintenant, avec la majorité de nos joueurs qui sont de retour, tout semble revenu en ordre », a déclaré l’attaquant Chinonso Offor.

(Montréal) À la veille de son duel contre le FC Cincinnati une question nous vient en tête : quel est le vrai visage du CF Montréal ? Celui de l’équipe qui vient de remporter six matchs d’affilée toutes compétitions confondues, ou celui de celle qui a perdu cinq de ses six premiers matchs de la saison par jeu blanc ?

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« C’est celle qui vient de gagner six matchs en ligne ! », a lancé en riant l’attaquant Chinonso Offor en visioconférence, mardi.

« C’est une combinaison de tellement de facteurs (qui expliquent nos insuccès du début de saison), a-t-il ajouté plus sérieusement. Nous avions plusieurs matchs à l’étranger, de longs déplacements et plusieurs blessures. On dirait qu’il s’agissait de deux clubs différents. Maintenant, avec la majorité de nos joueurs qui sont de retour, tout semble revenu en ordre. »

Cela ne signifie pas pour autant que tout est parfait, a rappelé l’entraîneur-chef, Hernan Losada.

« Il y a toujours des choses à améliorer. Nous ne sommes pas la meilleure équipe de la ligue parce qu’on vient de gagner nos six derniers matchs, comme nous n’étions pas la pire équipe de la ligue en début de saison, a-t-il souligné. Ce sont deux situations complètement différentes : en début de saison, nous étions en difficulté, nous avons joué cinq de nos six premiers matchs à l’extérieur et nous vivions des circonstances complètement différentes des autres équipes à l’entraînement également, en raison du climat et beaucoup d’autres facteurs. »

Sans parler des nombreuses blessures qui minaient sa formation.

« Pratiquement toute l’équipe est de retour, à l’exception de Sam (Samuel Piette) et (Mason) Toye, a noté Losada. C’est donc très difficile de comparer les deux périodes. »

« Faut prendre le bon et le mauvais dans tout, a philosophé le gardien Jonathan Sirois. Maintenant, on a réussi à remonter la pente si je peux dire. Il faut prendre l’équipe en entier, dans les bons comme les mauvais moments. »

Séquence menacée ?

Si le onze montréalais veut poursuivre son heureuse séquence face au FC Cincinnati (7-3-1), meilleure équipe de la Major League Soccer à domicile avec six victoires en autant de sorties — au cours desquelles elle n’a accordé que trois buts —, il aura fort à faire.

« Cincinnati sera un bon test, mais Kansas City chez eux était aussi un bon test, comme d’affronter Toronto, a dit Losada. […] Il n’y a pas de match facile dans cette ligue et c’est important de demeurer constant, d’offrir le même niveau semaine après semaine. C’est ce qu’on a fait les six derniers matchs et c’est ce qu’on veut continuer à faire. »

L’équipe sera de nouveau privée des services de Piette et de Toye, mais devrait retrouver Bryce Duke, qui n’a pas joué lors du dernier match par mesure préventive.

« Bryce va faire le voyage avec nous, a confirmé l’entraîneur. Il sera donc du groupe pour les matchs à Cincinnati et contre les Red Bulls de New York.

« Pour ce qui est de Mason, il n’est pas près d’un retour au jeu. Il reste encore du travail à faire. J’espère que (Sam et lui) pourront revenir rapidement avec le groupe, mais je ne peux pas dire dans combien de semaines encore. Assurément pas dans les deux ou trois prochaines semaines. »

Le duel entre le CF Montréal et le FC Cincinnati se mettra en branle à compter de 19 h 30, mercredi.