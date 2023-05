Depuis son entrée en poste, Gabriel Gervais martèle l’importance pour le CF Montréal de se doter plus tôt que tard d’un volet féminin pour l’Académie. Le compte à rebours est enclenché dans ce dossier.

En avril, les joueuses du Programme Excel Féminin (PEF) – les meilleures Québécoises de 15 à 18 ans –, chapeautées par Soccer Québec, ont arboré le maillot du CF Montréal lors d’un voyage à Paris. Elles ont aussi été accompagnées par quelques représentants du Bleu-blanc-noir lors de ce séjour durant lequel elles ont pris la mesure de certains des clubs les plus prestigieux de la région, dont le Paris Saint-Germain.

Si rien n’est encore confirmé de part et d’autre, la garde devrait bientôt tomber dans la cour du club professionnel.

On continue à faire progresser le projet d’académie féminine. [Le voyage avec le PEF] est une autre initiative qu’on a qui va nous mener vers le projet féminin. On continue d’explorer les façons d’éventuellement incorporer un volet féminin à l’Académie. Gabriel Gervais, président du CFM

Tous les interlocuteurs, certains plus prudents que d’autres, ont de la difficulté à cacher l’engouement pour le projet. Notamment les deux Olivier. Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CFM, et Olivier Plante, directeur général de Soccer Québec.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Olivier Plante, directeur général de Soccer Québec

« Nous, nous sommes plus dans le développement », a affirmé Plante tout en précisant qu’il n’y a aucune entente concrète pour le moment. « C’est sûr qu’un club professionnel avec toutes les infrastructures, tous les moyens financiers et toutes les ressources humaines qu’il a, on pense qu’il peut peut-être donner une meilleure chance aux filles de progresser pour atteindre un niveau d’élite. »

Quand on regarde ce qui est proposé et on voit les perspectives, on est assez convaincus que les occasions de s’améliorer peuvent grandement augmenter en rejoignant une organisation, comme vous l’avez nommée, le CF Montréal. Olivier Plante, directeur général de Soccer Québec

Un éventuel transfert semble tout simplement trop cohérent.

Respecter leur mission respective

Olivier Plante a également expliqué que même si les négociations sont en cours, la fédération québécoise ne se voit peut-être pas comme celle qui devrait s’occuper du PEF.

« C’est sûr que ce n’est pas dans notre mission de gérer des ligues ou des programmes de la sorte. Le penchant de ça, c’est le sport-études. Nous allons collaborer et soutenir ça, mais nous n’avons pas l’entièreté de la gestion de ces programmes-là. Le PEF est un peu dans cette veine-là. »

Toutefois, c’est plutôt dans le mandat du CFM. Olivier Renard a confirmé avoir rencontré les joueuses du PEF ainsi que leurs parents, quelques jours avant leur voyage à Paris, pour expliquer l’ébauche du projet.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal

« Je crois que c’est important et ça fait partie de ce que la famille Saputo veut faire, que tout le monde soit sur le même pied d’égalité, garçons ou filles », a noté Renard la dernière fois qu’il a rencontré les médias montréalais, à la mi-avril.

« Si on peut aider la communauté montréalaise à avoir [cet enthousiasme] dans le stade, parce qu’il y aura des matchs aussi au stade Saputo, certainement, après, je laisse le président Gabriel Gervais expliquer quel est le futur plan. Mais on veut vraiment qu’il y ait cet engouement sur le plan du foot féminin, la même chose que ce qui se passe avec nos jeunes. »

Si le premier jalon dans l’introduction d’un volet féminin à l’Académie a eu lieu lors de l’embauche de l’ancienne joueuse canadienne Amy Walsh à titre de collaboratrice de l’Académie, alors l’annexion du Programme Excel Féminin en serait la confirmation.