Ce n’a pas été beau. Ce n’a pas toujours été dans les règles de l’art. C’est toutefois un peu ça, la magie du Championnat canadien.

C’est grâce à ce parcours en Coupe que le CF Montréal s’est relancé et depuis, il n’arrête plus. Les Montréalais ont pris la mesure du Toronto FC 2-1, mardi soir au BMO Field au pour obtenir leur laissez-passer pour les demi-finales du Championnat canadien.

Par le fait même, c’est une cinquième victoire consécutive pour le Bleu-blanc-noir. Une séquence dans laquelle il n’a accordé qu’un seul but et en a inscrit 10.

L’arbitrage a été par moment discutable, notamment sur un tir de Mathieu Choinière qui a été bloqué par la main d’un défenseur adverse. Cela ne rend toutefois pas justice au chaos de la Coupe.

Les Torontois ont envoyé leur meilleur alignement, dont les prestigieux ailiers italiens Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi. Le CFM a préféré faire quelques changements et a donné une soirée de congé à son meneur Bryce Duke et son joueur désigné Victor Wanyama.

Fait notable, le défenseur central Rudy Camacho a évolué au poste de milieu défensif aux côtés de Choinière et la paire a eu le dessus sur leurs rivaux. Chinonso Offor a été en mesure de marquer, tout comme le latéral droit Zachary Brault-Guillard.

En demi-finale du Championnat canadien, le CFM croisera le fer avec le Forge FC, le champion en titre de la Première ligue canadienne. Le duel aura lieu entre le 23 et 25 mai.

Le CFM et le TFC s’affronteront à nouveau samedi, cette fois, en MLS.