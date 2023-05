Érika Gariépy, Florianne Jourde, Janet Okeke et Félicia Roy ont reçu une bourse de 2000 $.

Le CF Montréal s’est doté de la mission d’investir davantage dans le soccer féminin. Il a fait un pas de plus dans cette direction samedi, avant la rencontre contre Orlando City, en distribuant quatre bourses à des joueuses prometteuses.

Érika Gariépy, Florianne Jourde, Janet Okeke et Félicia Roy ont reçu une bourse de 2000 $. C’est Gabriel Gervais, le président du CF Montréal, Amy Walsh, collaboratrice du soccer féminin au CFM, et Patricia Demers, la directrice générale d’Aléo qui ont accueilli les joueuses âgées de 16 et 18 ans au centre du terrain.

Gariépy, Okeke et Roy sont toutes membres du Programme Excel Féminin (PEF). Ce programme qui regroupe les meilleures joueuses de la province est présentement chapeauté par Soccer Québec. Cela dit, le CFM pourrait rapatrier dans les prochains mois, alors qu’il y a des négociations entre les deux organisations.

Les joueuses professionnelles Gabrielle Carle et Bianca Saint-Georges sont notamment passées par le PEF.