Une candidature conjointe réunissant les États-Unis et le Mexique, le Brésil, l’Afrique du Sud et un projet de candidature conjointe regroupant la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas sont sur les rangs en vue du scrutin qui se déroulera en mai 2024.

(Zurich) Quatre candidatures sont en lice pour l’obtention de la Coupe du monde de soccer féminin de 2027, a confirmé la FIFA lundi, quelques jours seulement après qu’une candidature conjointe réunissant les États-Unis et le Mexique a été présentée.

Associated Press

Le Brésil, l’Afrique du Sud et un projet de candidature conjointe regroupant la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas étaient déjà sur les rangs en vue du scrutin qui se déroulera en mai 2024.

Ces quatre candidatures proviennent de pays « où il y a une solide tradition de soccer », a souligné la secrétaire générale de la FIFA Fatma Samoura par voie de communiqué.

L’Allemagne, l’Afrique du Sud et le Brésil ont accueilli trois éditions successives de la Coupe du monde de soccer masculin entre 2006 et 2014, et l’édition de 2026 de ce prestigieux tournoi se déroulera simultanément au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Les projets de candidature ont franchi une première date limite établie par la FIFA la semaine dernière. Ils devront ensuite ratifier une entente formelle avec la FIFA d’ici au 19 mai. Puis, l’organisation qui chapeaute le soccer sur la planète s’attend à recevoir la version définitive du projet d’obtention de la Coupe du monde de soccer féminin de 2027 au plus tard le 8 décembre.

D’ici là, a indiqué la FIFA, au moins l’un des quatre projets en lice sera écarté de la course.