(Londres) L’attaquant de Manchester United Marcus Rashford va manquer « quelques matchs » en raison d’une lésion musculaire, a annoncé mercredi son club à la veille du quart de finale aller de la Ligue Europa contre le Séville FC.

Agence France-Presse

Auteur de 28 buts toutes compétitions confondues cette saison, Rashford, 25 ans, était sorti en boitant samedi avant la fin du match de championnat gagné contre Everton (2-0), apparemment touché aux adducteurs.

« Un examen de la blessure suggère que Marcus sera indisponible pour quelques matchs, mais il devrait être de retour pour la fin de saison » en championnat, a expliqué le club dans un communiqué.

Cette absence pourrait être préjudiciable pour le club, qui est entré dans une période cruciale et surchargée, malgré les retours en forme de l’attaquant français Anthony Martial et du milieu Christian Eriksen, alors que le milieu brésilien Casemiro devrait être aligné contre Séville après une suspension.

Les Red Devils, 4e de la Premier League à l’issue de la 30e journée du championnat, sont à égalité de points avec Newcastle (3e) et gardent trois longueurs d’avance sur Tottenham, qui compte un match en plus. Ils ont également remporté la Coupe de la Ligue anglaise en février et disputeront le 23 avril une demi-finale de la Coupe d’Angleterre.