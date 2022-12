Insuffisance rénale et cardiaque

Le cancer de Pelé progresse

(Sao Paulo) Le cancer de Pelé « progresse » et la légende brésilienne du football requiert « des soins plus importants » en raison d’une « insuffisance rénale et cardiaque », a annoncé mercredi l’hôpital de Sao Paulo où ses filles s’apprêtaient à passer Noël auprès de lui.