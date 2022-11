Carte postale

Pictogrammes qataris

(Doha, Qatar) Une curiosité, au Qatar, ce sont les pictogrammes. Vous savez, ces petits dessins qui permettent de donner des instructions sans avoir à les traduire dans 72 langues ? La recette : simplicité et efficacité. Et il n’y a rien de plus simple qu’un bonhomme allumette qui traverse une rue pour annoncer un passage pour piétons.