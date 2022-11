Pays-Bas 2 – Sénégal 0

Édouard Mendy rate sa sortie

À 23 ans, sans club et au chômage depuis des mois, Édouard Mendy a songé à abandonner sa carrière de joueur de soccer professionnel. Sa conjointe était enceinte et il avait besoin de travailler. Après un essai, il a été retenu comme troisième gardien de but de l’Olympique de Marseille. Puis après un transfert à Rennes, sa carrière était relancée.