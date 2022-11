(Berlin) À près de deux semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde de soccer au Qatar, la vedette canadienne Alphonso Davies a quitté la rencontre du Bayern de Munich sur blessure.

La Presse Canadienne

Le latéral a quitté prématurément la victoire des siens de 3-2 aux dépens de l’Herta de Berlin à la 64e minute de jeu alors qu’il semblait tenir le tendon du jarret de sa jambe droite. Alors qu’il pourchassait le ballon, Davies a soudainement stoppé de courir et n’a pas poursuivi.

À l’aube du Mondial, qui s’entamera le 23 novembre pour l’Unifolié, la santé de Davies sera une préoccupation pour le sélectionneur canadien, John Herdman.

Le Canada en est déjà aux derniers préparatifs et disputera un match préparatoire contre le Bahreïn à Manama le 11 novembre, avant de croiser le fer avec le Japon le 17 novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis — le premier match qui regroupera tous les joueurs canadiens qui participeront à la Coupe du monde au Qatar.

Le Canada participera à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986. Il entamera son parcours contre la Belgique (no 2), avant de croiser le fer avec la Croatie (no 12) le 27 novembre et le Maroc (no 22) le 1er décembre.