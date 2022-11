Coupe du monde

Messi, un titre pour s’asseoir à la droite du Dieu Maradona

(Doha) Un trophée pour devenir le plus grand, plus grand peut-être que Maradona : au Qatar, Lionel Messi rêve de décrocher sa première Coupe du monde et d’en offrir une troisième à l’Argentine après 1978 et 1986, le chef-d’œuvre du légendaire « Pibe de Oro ».