Le CF Montréal et le New York City FC se sont livré un match nul de 0-0 à la fin juillet, au stade Saputo. Les deux équipes s’affronteront en demi-finale de l’Est dimanche après-midi.

En tout, 19 passes en 58 secondes. C’est le temps que ça a pris au New York City FC pour broder son deuxième filet face à l’Inter Miami, lundi soir. Il n’en fallait pas plus pour réaliser que l’adversaire du CF Montréal qui s’amène au stade Saputo, dimanche après-midi, est bien différent du précédent.

Jean-François Téotonio La Presse

Mais selon Samuel Piette, ça ne change rien à la préparation du onze montréalais. Ce ne serait « pas la bonne approche », dit le Québécois.

« Oui, on doit faire attention, a-t-il souligné après l’entraînement, mardi. Mais en même temps, si on commence à avoir un doute en affrontant New York… Ça va être difficile. On le sait déjà. »

Les Montréalais ont deux points de repère contre les Pigeons en 2022. Et ils ne pourraient pas être plus différents.

Il y a eu la dure défaite de 4-1 subie au troisième match de la saison dans la Grosse Pomme. Montréal se cherchait encore à ce moment. Il avait concédé ces fameux « buts évitables » qu’a déplorés Wilfried Nancy pendant la première moitié de la saison.

Puis il y a eu le 0-0 au stade Saputo, à la fin juillet. Un match émotif, qui suivait la mort de l’entraîneur adjoint Jason Di Tullio. D’ailleurs, c’est la mère de La Grinta, Giulia Garofano, qui sonnera la cloche en cas de but chez les 1642MTL.

« Je me souviens de ce match, a raconté Alistair Johnston, mercredi. C’était une de nos meilleures performances défensives de la saison. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Alistair Johnston

Maestro Moralez

Les Cityzens venaient quant à eux de perdre leur as marqueur Valentín Taty Castellanos, parti en prêt en Espagne. Mais certains joueurs ont depuis fait sortir cette équipe de son moment de flottement.

Maxi Moralez, 35 ans, en est le maestro au milieu. Son entraîneur-chef par intérim Nick Cushing a encensé sa performance de lundi soir, après le match.

« À mon avis, c’était une classe de maître, a dit Cushing. Son professionnalisme, son leadership, son talent, l’effet qu’il a sur l’équipe. C’est un gars vraiment spécial. »

C’est Moralez qui a marqué le superbe but new-yorkais à la 69e minute. Il a aussi fourni huit centres et six passes clés. Selon les données de Sofascore, l’Argentin a eu 106 touches de balle, bien au-delà de son plus proche poursuivant à ce chapitre (Santiago Rodríguez avec 65). Inutile de dire qu’il sera à surveiller dimanche.

PHOTO TIRÉE DE SOFASCORE La carte thermique de Maxi Moralez lors du match du New York City FC contre l’Inter Miami, le 17 octobre

« Ils ont des joueurs offensivement très bons, analyse l’entraîneur adjoint du CF Montréal Laurent Ciman, lors d’une rencontre avec La Presse. Ils sont techniques. Ils arrivent à se libérer dans des petits espaces. […] Ils ont une bonne équipe, avec de bonnes individualités. »

Ciman se méfie aussi de la défense des New-Yorkais. Et, surtout, du geôlier Sean Johnson, auteur de 14 jeux blancs durant la saison. Seulement un de moins qu’Andre Blake (Union de Philadelphie), nommé meilleur gardien du circuit la semaine dernière.

« Défensivement, c’est solide, indique Ciman. Avec les trois défenseurs centraux, le gardien que je connais bien. »

Confiance contre expérience

Montréal a peut-être l’ascendant contre New York, en vertu de sa confiance et de son élan actuel.

Mais il fera face dimanche aux champions en titre en MLS. Une équipe qui a en plus l’habitude des matchs éliminatoires, après une demi-finale en Ligue des champions et un quart de finale en US Open Cup en 2022.

On n’est pas non plus encore certain de l’état de santé de l’attaquant Romell Quioto, qui a passé la majorité de la semaine à transiter entre l’entraînement complet et les exercices à l’écart.

Mais si on demande aux joueurs du CF Montréal, l’ambition d’aller jusqu’au bout est sur toutes les lèvres.

« On a une belle chance d’aller loin et de faire quelque chose de spécial », croit Alistair Johnston, qui voit aussi cette occasion comme une façon de garder la forme avant la Coupe du monde.

« Se rendre loin dans les éliminatoires ici, c’est au centre de notre concentration actuellement. Mais on aimerait bien soulever le trophée de la Coupe MLS et, peut-être, avoir un peu la gueule de bois lors de notre vol vers le Moyen-Orient ! »