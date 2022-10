« Cette équipe va devenir une équipe gagnante. Je comprends qu’il y a des joueurs qui s’en vont. Mais avec un entraîneur comme Wilfried qui continue d’entraîner cette formation, elle sera dominante et va gagner, assurément. C’est une équipe exceptionnelle. »

Jean-François Téotonio La Presse

Ces mots sont ceux de Nick Cushing, entraîneur-chef du New York City FC. Son équipe venait de battre le CF Montréal 3-1 au stade Saputo, dimanche, et de passer en finale de la Conférence de l’Est. Mais avant même que les journalistes ne lui posent la question, il s’est mis à encenser le travail de l’entraîneur-chef des locaux.

Ce faisant, il a ramené au premier plan la question du contrat du maître d’œuvre du onze montréalais. Parce que si les choses restent comme elles sont, avec une option pour 2023 toujours pas enclenchée par le directeur sportif Olivier Renard et le CFM, il s’agissait dimanche du dernier match de Nancy à la barre de l’équipe.

La question de savoir s’il sera de retour l’an prochain a été posée en conférence de presse. Et Nancy a interrompu son interlocuteur avant même qu’il ait terminé de la formuler.

« Wow, commence-t-il par dire. Laisse-moi l’apprécier… Je viens de faire un match. On vient de s’éclater. Qu’on parle du match et qu’on ne parle pas de ma situation. »

Il avait l’occasion, juste là, de se faire rassurant sur son avenir. Il a plutôt balayé l’enjeu du revers de la main.

Le dossier, pour une raison ou pour une autre, semble épineux pour le club. Pourquoi ne pas déjà avoir confirmé Nancy dans ses fonctions à long terme ? Le CF Montréal vient de conclure une saison historique. Nancy est un des trois candidats en lice pour le titre d’entraîneur-chef de l’année dans la ligue.

Renard a déjà dit que son option pour 2023 est, en soi, un contrat. Que les négociations allaient se faire au terme de la campagne. Soit. Mais, au demeurant, personne ne s’est encore fait très rassurant au sujet de son retour potentiel.

Et s’il y a une quelconque mésentente entre l’entraîneur-chef et le propriétaire du club, Joey Saputo, le président Gabriel Gervais a déjà souligné que la « hiérarchie » allait être « respectée » dans ce dossier. Signifiant donc que la décision devrait relever du département sportif.

« Je veux que Wilfried revienne »

Du reste, rassurez-vous, partisans du CF Montréal. Si vous souhaitez voir Nancy de retour, vous n’êtes pas les seuls. Parlez-en à Samuel Piette.

« Je voudrais que Wilfried et tout son staff restent à Montréal, a-t-il lâché devant les micros. Ce qu’on a bâti, ce qu’on a créé depuis l’an dernier avec lui, c’est remarquable. Les joueurs sont à l’aise. Ils prennent du plaisir à jouer. Il y a maintenant une culture au sein du club, oui. Mais surtout sur le terrain, il y a une philosophie de jeu qui est très, très claire.

« Wilfried et son staff ont fait en sorte que plusieurs joueurs, dont moi, ont pu continuer à progresser. Moi, évidemment, je veux que Wilfried revienne l’an prochain. Je sais que c’est la pensée de tous les joueurs dans le vestiaire. »

Voilà un des premiers plaidoyers en faveur de son retour.

En voici un autre.

« Quand le profil d’une équipe change, comme ç’a été le cas pour Montréal, il faut donner le crédit à l’entraîneur, estime Cushing. C’est arrivé à Miami, à Cincinnati et à Montréal cette année. Ils ont viré le scénario de côté. Ils étaient auparavant une équipe qui ne faisait pas les séries, et maintenant, ils terminent deuxièmes. »

« Nous avons beaucoup de similitudes au chapitre du style de jeu, ajoute le technicien de NYCFC. Je ne peux que l’encenser. »

Cushing note la « progression » au cours des dernières années. Montréal a « gardé la même idée et a continué de travailler, d’évoluer, de s’améliorer », dit-il.

On met Nancy au parfum de ces commentaires par la suite.

C’est toujours bien d’être reconnu par ses pairs. Wilfried Nancy

Si sa réponse précédente à la question de son retour avait généré une réaction abrupte de sa part, il se fait plus généreux lorsqu’on l’interroge sur la suite du projet chez le CF Montréal.

« Je ne sais pas qui sera de retour ou pas, explique Nancy à propos du roulement de joueurs à venir. L’équipe sera toujours ici, et l’objectif est de recommencer. On va recommencer avec ce qu’on a fait par le passé, et de la bonne façon.

« La première année a été très bien, même si on n’a pas fait les éliminatoires. Et grâce à cette année, on a pu avoir une meilleure saison cette fois. Espérons que ce sera la même chose l’an prochain. »