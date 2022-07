Quand Romell Quioto flaire la bonne affaire, il ne la laisse pas passer.

Jean-François Téotonio La Presse

Le CF Montréal l’a emporté 2-1 contre le DC United, samedi soir à Washington. Grâce à deux buts de l’attaquant en première mi-temps.

Il s’agissait aussi d’une cinquième victoire sur la route cette saison, ce qui constitue un record de l’équipe en MLS. Après la rencontre, Wilfried Nancy s’est dit « fier » de cet accomplissement.

« Ça fait partie de notre objectif, a commenté l’entraîneur-chef. On veut aller le plus loin possible, en toute humilité, et écrire l’histoire au niveau du club. »

« Il n’y a pas d’enflammade, pas du tout, enchaîne-t-il. Mais je suis très fier de ce jeune groupe. »

Pif de marqueur

Quioto a marqué samedi soir ses huitième et neuvième filets de la saison, ce qui en fait son plus haut total depuis son arrivée en MLS, en 2017.

« Il aurait pu marquer plus de buts, a rigolé Nancy. Je lui mets toujours des défis un peu plus hauts. Je m’attends à ce qu’il en donne encore plus. Il le sait, on en a parlé. Les opportunités qu’il a eues aujourd’hui… je veux qu’il monte son exigence et qu’il continue. »

C’est le pif de marqueur du Hondurien, jumelé à une solide sortie devant le filet pour James Pantemis, qui a permis à la troupe de Nancy de très bien se tirer d’affaire à Washington.

Le CF Montréal n’avait pas encore sué ses premières gouttes dans la chaleur suffocante de la capitale américaine qu’il menait déjà 1-0. Quioto apercevait le défenseur Donovan Pines jongler malhabilement avec le ballon alors qu’à peine 35 secondes étaient écoulées au match. Puis s’emparait du cuir et le transportait jusqu’à la surface, où il jouait d’adresse pour enfiler son premier but du match.

Statistique intéressante : c’était la troisième fois cette saison que Montréal marquait dans la première minute d’un match, et la première fois sur la route.

« Ça permet de partir sur de bonnes bases, a estimé le défenseur Joel Waterman lorsqu’interrogé à ce sujet. Mais c’est difficile parfois lorsqu’on entame le match en force parce qu’ensuite, on s’assoit et on tient les choses pour acquises. […] Aujourd’hui, on a bien fini la première mi-temps. »

Pantemis, « pour changer la dynamique »

Le CF Montréal déployait ensuite son habituel jeu de possession. Jusqu’à ce que le United trouve son énergie en milieu de première période. Mais Pantemis était vaillant : le gardien, nouvellement titulaire dans le onze montréalais depuis la semaine dernière, effectuait de belles parades, à la 26e minute notamment, pour protéger l’avance de son équipe.

En faisant jouer Pantemis au lieu de Sebastian Breza, « l’objectif était de changer la dynamique », a souligné Nancy.

« Je l’ai senti. James nous a aidés à remporter ce match. […] J’aime la compétition. C’est bon pour tout le monde. Surtout pour les gardiens. »

Puis, tel le buteur instinctif qu’il est, Quioto jouait encore d’opportunisme. Waterman lui envoyait une superbe – et longue – passe de l’arrière. Le Hondurien se défaisait avec ténacité du défenseur Gaoussou Samake, puis lobait le portier pour son deuxième du match, à la 35e minute.

« Je savais que Romell allait faire cette course, puisqu’on en avait parlé avant le match, a commenté Waterman. J’ai simplement voulu placer le ballon au bon endroit, et il s’est occupé du reste. »

DC se ressaisit

Le DCU est dernier au classement de la ligue. Il est aussi en attente que son nouvel entraîneur-chef, le légendaire Wayne Rooney, puisse commencer à travailler, le temps que ses enjeux de visa soient réglés.

Les locaux se sont néanmoins faits plus menaçants en deuxième mi-temps. Et comme Montréal dictait toujours le jeu, il a profité de son occasion sur coup de pied arrêté pour réduire l’écart. Gracieuseté de la tête du capitaine Steve Birnbaum à la 56e.

« Birnbaum fait exactement ça dans cette ligue depuis longtemps, a rappelé Alistair Johnston. On s’est fiés à James pour plusieurs gros arrêts, mais on aurait dû mettre fin à ce match, le rendre hors d’atteinte. »

Le triple changement de Nancy à la 63e remettait les pendules à l’heure. Les jambes fraîches de Kei Kamara, Matko Miljevic et Mathieu Choinière faisaient graduellement calmer le jeu au Audi Field.

« Je suis très content d’avoir gagné ce match comme ça, dans la difficulté, a exposé Nancy. Les conditions n’étaient pas faciles.

« On a loupé des occasions aujourd’hui, mais ce que je retiens, c’est la solidarité de l’équipe. Ils se sont tous mis chiffon, comme on dit dans le Sud de la France ! »