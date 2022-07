La défaite du CF Montréal contre le Sporting Kansas City, samedi dernier, lui a fait mal à plusieurs égards.

Jean-François Téotonio La Presse

Pour l’égo, notamment, le SKC étant la pire équipe de la ligue à ce moment. Pour le moral des joueurs, après deux défaites consécutives. Et ceux des partisans venus encourager l’équipe au stade Saputo.

On l’écrivait samedi dernier : le propriétaire Joey Saputo avait fait savoir bruyamment son mécontentement à Gabriel Gervais après la rencontre, devant la salle de presse. Ses remontrances semblaient dirigées vers son entraîneur-chef, Wilfried Nancy.

Les médias ont eu l’occasion de parler à Nancy pour la première fois depuis, jeudi. Est-il au courant de ce qui aurait bien pu irriter autant son propriétaire ?

« Le fait qu’on perde contre une équipe qui est dernière, si je regarde les choses simplement », a-t-il rétorqué avec un sourire.

« Je suis au club depuis longtemps, enchaîne Nancy. J’ai vu plein de choses. Chaque leader gère sa compagnie comme il le souhaite. Je n’ai aucun problème avec ça. Par contre, j’ai des valeurs auxquelles je ne dérogerai jamais. »

Il ne s’avance pas plus loin à propos desdites « valeurs », sur le coup. On tente alors une relance à ce sujet.

« Je suis une personne entière, explique sérieusement l’entraîneur. Je suis un coach. Je n’ai pas besoin d’élaborer plus par rapport à ça. »

« Vous me parlez du propriétaire, aborde Nancy. Mais je dirais que pour les fans, ceux qui sont venus au stade, ils avaient compris qu’on était capables de faire de bonnes choses. […] C’est sûr qu’il y a eu de la frustration pour les gens au stade. »

Il assure néanmoins qu’il « s’éclate sur le terrain », que « c’est la chose la plus importante ».

« Je me rapporte aux personnes à qui je dois me rapporter. Pour le reste, il n’y a aucun problème. »

Djordje près d’un retour

Il y avait sinon une bonne nouvelle à rapporter, jeudi.

Le meilleur joueur de l’équipe, Djordje Mihailovic, pourrait effectuer un retour au jeu samedi contre le grand rival du Toronto FC, à Montréal. Le candidat au titre de joueur par excellence de la MLS a été tenu à l’écart de la pelouse depuis le 28 mai dernier, lorsqu’il s’est blessé à un pied contre le FC Cincinnati.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Djordje Mihailovic

« Il est bien, a commenté Nancy jeudi. Si tout se passe bien, il sera dans le groupe. Il a envie, on en a envie. »

Wilfried Nancy en parle lui-même : le fait que Mihailovic ait été ignoré pour le Match des étoiles de la MLS, « ça fait un peu bizarre ». C’est plutôt le défenseur Kamal Miller qui sera le représentant montréalais au Minnesota, le 10 août prochain.

« Je suis content pour Kamal, il le mérite. Djordje, on était surpris. […] Mais ce sont des choses qu’il doit surmonter, sur lesquelles il doit avancer. »

Son retour au jeu pourrait faire le plus grand bien au CF Montréal. En son absence, on ne semble pas avoir trouvé une solution viable à sa position. Son remplaçant naturel, Matko Miljevic, a montré de bons flashs sans pour autant s’imposer catégoriquement. Le flair offensif de Mihailovic, avec ses 7 buts et 7 passes décisives en 2022, pourrait amener un vent de fraîcheur attendu dans le dernier tiers.

Problèmes de gardiens

Ce qui ne règle pas les enjeux devant la cage montréalaise. Si Sebastian Breza a été le partant indiscutable de Wilfried Nancy depuis le début du calendrier, il a ouvert la porte à un changement, samedi dernier, après qu’un autre but évitable ait été accordé par son équipe. Les deux buts accordés au SKC, pour un total de 35 au cours de la saison, font du CFM la quatrième pire équipe du circuit à ce chapitre.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Sebastian Breza

« Peut-être », répondait Nancy lorsqu’interrogé à savoir si le poste de gardien était le talon d’Achille de l’équipe présentement.

Jeudi, il a élaboré un peu plus sa pensée.

« La situation des gardiens de but est connue, explique-t-il en soulignant en avoir déjà parlé avec Olivier Renard, son directeur sportif. On a deux gardiens avec très peu d’expérience. »

« Je ne suis pas surpris de ce qui se passe, ajoute Nancy. Ce ne sont pas des joueurs d’expérience. Ils sont en train d’apprendre. Sachant qu’on a de jeunes joueurs dans l’équipe, on est obligés de passer par ces cycles-là. L’idée, c’est qu’ils prennent conscience de ça. On y travaille. »

Envisage-t-il de faire jouer James Pantemis au stade Saputo contre Toronto ?

« Je réfléchis tout le temps, même pendant la saison morte », répond-il.

Le CFM s’est incliné 4-0 contre le TFC en demi-finale du championnat canadien le 22 juin dernier. Avec Pantemis dans les buts. À ce chapitre, et si elle veut atteindre ses objectifs cette année, la troupe de Wilfried Nancy n’a plus droit à l’erreur.