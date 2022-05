« Mon dernier match avec l’équipe nationale a été en 2020. Ça fait presque deux ans. J’étais plus jeune et je ne savais pas vraiment ce que représentait le fait de porter les couleurs de son pays. C’est comme si on me donnait la chance de vivre ce rêve de nouveau », a expliqué Djordje Mihailovic.

(Montréal) Plusieurs joueurs du CF Montréal entameront une pause de presque trois semaines à compter du 29 mai, mais pas Djordje Mihailovic. Et ce n’est pas lui qui va s’en plaindre.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Après avoir été laissé à l’écart pendant presque 18 mois, Mihailovic renouera avec l’équipe nationale de soccer des États-Unis, qui l’a invité à son avant-dernier camp d’entraînement en vue de la Coupe du monde de soccer de la FIFA, qui aura lieu en novembre et décembre 2022 au Qatar.

Mihailovic est l’un des 27 joueurs qui ont appris la bonne nouvelle vendredi de la part de l’entraîneur-chef de l’équipe américaine Gregg Berhalter.

Dans le cadre de ce camp, l’équipe des États-Unis jouera d’abord deux matchs préparatoires, face au Maroc le 1er juin à Cincinnati et contre l’Uruguay le 5 juin à Kansas City.

Puis, l’équipe nationale américaine disputera une rencontre contre la Grenade, le 10 juin à Austin, au Texas, avant de se rendre au Salvador, le 14 juin.

Ces deux rencontres seront présentées dans le cadre du tournoi de la Ligue des nations de la Concacaf, auquel participera aussi le Canada.

En soi, l’annonce n’est pas nécessairement étonnante quand on sait à quel point le milieu de terrain du CF Montréal est devenu non seulement l’un des joueurs-clé de son équipe au fil des deux dernières saisons, mais l’une des vedettes montantes de la MLS.

« Lorsque j’ai parlé avec l’entraîneur-chef au début de l’année, je savais ce qu’il voulait voir de moi, et ce n’était qu’une question de faire sur le terrain ce qu’il me demandait », a déclaré Milhailovic lors d’une mêlée de presse au Centre Nutrilait après l’entraînement du CF Montréal, vendredi après-midi.

« Je sais que la meilleure manière de retourner avec l’équipe nationale est de bien jouer. Donc, c’est ce sur quoi je dois me concentrer, continuer de bien jouer, de faire ce que [l’équipe américaine] me demande et aussi ce que l’entraîneur-chef ici me demande. Ce sera ma meilleure façon de faire ma place avec l’équipe de la Coupe du monde », a enchaîné Mihailovic.

Après avoir terminé au deuxième rang en MLS pour les passes décisives en 2021, avec 16, Mihailovic se classe parmi les meneurs dans la ligue cette année avec six buts.

Mihailovic connaît une telle saison que son nouveau coéquipier Alistair Johnston a déjà moussé plus tôt cette année sa candidature à titre de joueur le plus utile à son équipe dans la MLS.

Or, malgré tous ses succès, on pouvait sentir vendredi que Mihailovic était visiblement touché par cette invitation au camp.

« Mon dernier match avec l’équipe nationale a été en 2020. Ça fait presque deux ans. J’étais plus jeune et je ne savais pas vraiment ce que représentait le fait de porter les couleurs de son pays. C’est comme si on me donnait la chance de vivre ce rêve de nouveau, a-t-il dit. C’est un honneur et je suis reconnaissant de l’opportunité que l’on m’offre. »

En carrière, Mihailovic a participé à six matchs avec l’équipe nationale des États-Unis, dont deux lors de la Gold Cup de 2019.

Il a inscrit un but lors de ces six matchs, lors d’une rencontre amicale contre le Panama lors de sa toute première sortie, le 27 janvier 2019.

Il a joué son dernier match avec l’équipe nationale américaine en décembre 2020. Il avait passé 16 minutes sur le terrain lors d’un duel amical contre le Salvador.

Dans un autre ordre d’idées, le gardien James Pantemis était de retour avec ses coéquipiers vendredi matin, moins de 48 heures après qu’il eut été suspendu par l’équipe pour des raisons qui n’ont pas été précisées.

Pantemis n’a pris part à aucun match cette saison, mais il n’est pas impossible qu’il fasse ses débuts en 2022 lors du duel de quarts de finale du Championnat canadien le mercredi 25 mai contre le Forge FC de Hamilton, au stade Saputo.

Toutefois, l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, qui avait annoncé la sanction imposée à Pantemis après le match de mercredi soir à Nashville, n’a pas dévoilé ses intentions.

« James est de retour. Il est avec nous, il sera prêt pour être avec nous dans le groupe et voire plus, si j’ai besoin », a-t-il résumé.