(Paris) Les joueurs du Paris SG vont « rester soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison », a promis l’attaquant français Kylian Mbappé jeudi, au lendemain de la « difficile » élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, club qui le courtise.

Agence France-Presse

« Moment difficile. La Ligue des champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué », a écrit sur le réseau Instagram le champion du monde de 23 ans, buteur à l’aller (1-0) et au retour (défaite 3-1).

La prestigieuse Coupe d’Europe est l’objectif principal des propriétaires qatariens du PSG qui, depuis leur arrivée en 2011, n’ont jamais réussi à décrocher le Graal. Cette saison, l’échec en Coupe d’Europe s’ajoute à la défaite dans le Trophée des champions en début de saison et l’élimination précoce en Coupe de France.

Jusqu’à mai, le club n’a plus que la Ligue 1 à disputer, et sa large avance en tête (13 points) lui ouvre un boulevard vers le titre.

« La saison n’est pas terminée et quoiqu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement. ICI C’EST PARIS », a conclu Mbappé dans son message, accompagné d’une photo de lui célébrant un but.

Dans son message, Mbappé ne donne aucune indication relative à son avenir, objet d’intenses tractations et spéculations ces derniers mois.

Le contrat de l’ancien Monégasque, recruté en 2017 contre 180 millions d’euros, arrive à échéance en fin de saison, ce qui permet à un autre club de le recruter sans indemnité de transfert. Le PSG a refusé une offre de 200 millions d’euros en provenance du Real Madrid lors du dernier mercato estival.