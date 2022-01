Piette, Miller et Johnston choisis pour le Canada

Le milieu de terrain Samuel Piette a été choisi par l’équipe canadienne pour des matchs de qualifications en vue du Mondial, tout comme les défenseurs Alistair Johnston et Kamal Miller.

La Presse Canadienne

Piette, Johnson et Miller joueront pour leur pays lors de trois matchs de qualification de la Concacaf en vue de la Coupe du monde de 2022, au Qatar.

Piette, Johnston, Miller et Piette affronteront d’abord leur coéquipier Romell Quioto le 27 janvier, au Honduras.

Le Canada affrontera ensuite les États-Unis le 30 janvier, à Hamilton, et le Salvador le 2 févier, en Amérique centrale.

Avec 16 points (4-0-4) et six matchs à jouer, le Canada est invaincu et au sommet de son groupe.

Les États-Unis et le Mexique ont 15 et 14 points, respectivement.

Miller a joué un total de 180 minutes pour l’unifolié en novembre, quand le Canada a gagné à domicile contre le Costa Rica (1-0) et le Mexique (2-1).

Johnston a disputé 108 minutes, entrant comme remplaçant contre le Costa Rica, avant de disputer la totalité du match face au Mexique.

Miller et Johnston ont pris part à 18 matchs chacun pour la sélection nationale senior depuis leurs débuts respectifs, en juin 2019 et en mars 2021.