(Barcelone) L’ancien président du club espagnol de Barcelone a démenti les accusations de la direction actuelle selon lesquelles son conseil d’administration avait laissé l’équipe au bord de la faillite en raison d’une mauvaise gestion.

Associated Press

Josep Bartomeu a révélé que la plupart des problèmes financiers du club avaient été causés par l’impact de la pandémie de COVID-19, qui a fermé le Camp Nou pendant plus d’un an et réduit d’autres sources de revenus.

« Il n’y a pas eu de mauvaise gestion, nous n’avons pas laissé un piètre héritage, a affirmé Bartomeu à trois journaux sportifs basés à Barcelone lors d’une entrevue conjointe. Le club est viable, il dispose de nombreuses ressources pour se sortir de ce problème, et sans la pandémie il n’aurait eu que 50 millions d’euros (71 millions CAN) de pertes en 2020-21. »

Barcelone a clôturé l’exercice 2020-21 avec un déficit de 481 millions d’euros (689 millions), selon le conseil d’administration actuel dirigé par le successeur de Bartomeu, Joan Laporta. L’actuel président-directeur général de Barcelone, Ferrán Reverter, a prétendu la semaine dernière que la pandémie ne représentait que 108 millions d’euros (155 millions) de ces pertes, tandis que le reste était dû à des dépenses dépassant les revenus pendant le mandat de Bartomeu.

Lorsque Laporta a pris ses fonctions en mars après la démission de Bartomeu et de son conseil d’administration, Laporta a mentionné qu’il avait trouvé une masse salariale de joueurs totalisant 650 millions d’euros (932 millions) que le club ne pouvait tout simplement pas se permettre.

Bartomeu a défendu les salaires élevés que son conseil d’administration avait accepté de verser à des vedettes comme Lionel Messi, Luis Suárez et Antoine Griezmann. Barcelone a laissé partir les trois au cours des deux dernières années parce qu’il ne pouvait plus gérer leurs gros salaires.

Quant à la décision de Laporta de ne pas signer à nouveau Messi et de le laisser rejoindre le Paris Saint-Germain en tant que joueur autonome, Bartomeu a dit que c’était une « erreur ».

Bartomeu, dont la départ en tant que président était en partie dû à son différend public avec Messi, s’est battu pour le garder lorsqu’il a voulu partir en 2020. Un an plus tard, avec Laporta aux commandes, Messi a voulu rester, mais le club ne pouvait plus assumer son salaire dans le contexte d’un plafond salarial considérablement réduit imposé par la ligue espagnole.