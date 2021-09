(Montréal) Le CF Montréal s’apprête à amorcer une éreintante portion de sa saison, avec six matchs en Major League Soccer entre le 11 septembre et le 2 octobre, en plus de son duel en Championnat canadien du 22 septembre. En tout, sept rencontres en 22 jours.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le onze montréalais aura besoin de tout son monde pour cette séquence qui s’amorcer samedi, au stade Saputo, contre le Nashville SC. Le nouveau venu Ismaël Koné est prêt à mettre la main à la pâte.

Mis sous contrat le 13 août dernier, Koné est tout de même dans l’environnement du club depuis le camp en Floride, alors qu’il y a participé à titre de joueur invité. Il croit que sa patience est sur le point de lui rapporter.

« Ce qui m’a motivé à être patient, c’est que le personnel du CF Montréal m’a permis de progresser, a indiqué par visioconférence le milieu de terrain. Même si je n’étais pas certain d’obtenir un contrat professionnel — même en allant à Miami —, j’ai continué à pousser. J’ai beaucoup appris sur et à l’extérieur du terrain. C’est le’staff’qui m’a donné le goût de rester ici. »

Le footballeur de 19 ans de la Côte d’Ivoire s’entraîne présentement avec les moins de 23 ans du club, où sa participation a été limitée en raison d’une légère blessure au genou. Il espère bien que la prochaine portion de calendrier de la première équipe lui permettra d’effectuer ses premiers pas en MLS.

« On me dit toujours d’être prêt, car ça peut arriver vite », a noté celui qui ne verrais pas d’inconvénient à changer de position afin de pouvoir être inséré à la formation de 18 joueurs, un peu à la façon d’un Mathieu Choinière, formé comme milieu fabricant de jeu, mais utilisé sur les ailes avec la première équipe.

« Je ne verrais pas d’inconvénient à bouger. Je n’ai pas eu le choix depuis le début de ma courte carrière. Jouer sur les côtés ou devant, ça ne me crée pas de problème : j’ai été formé comme ailier gauche. »

Choinière ne tarit d’ailleurs pas d’éloges envers son jeune coéquipier. Il croit d’ailleurs qu’il serait prêt à faire le saut au sein du CF Montréal.

« Je dirais qu’il pourrait créer un effet de surprise, a-t-il dit de Koné. On le voit à l’entraînement : ses actions surprennent tout le monde. Ça pourrait être une carte cachée. Tout le groupe compte sur lui. Dès qu’il va avoir sa chance — j’espère bientôt — il va épater tout le monde. On a confiance en lui.

« Ismaël est un très bon joueur, a-t-il ajouté. Il a de bonnes qualités de dribbleurs. Je le verrais à l’avant, que ce soit sur les ailes ou au centre. Mais il est très fort en un contre un. C’est un joueur qui peut larguer l’adversaire. »

Quant à la séquence qui s’en vient — qui verra notamment le CF Montréal affronter Orlando City, le Crew de Columbus et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre — Choinière ne croit pas qu’elle définira la saison du club.

« Je ne pense pas, a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé si la position de l’équipe au sortir de cette séquence déterminera où elle se trouve dans l’Association Est. On l’entame comme tout autre match. On est prêt pour ces matchs. On a juste hâte qu’ils reprennent.

« C’est un beau défi. On va jouer contre de très bonnes équipes. On se prépare le mieux possible, on travaille très fort à l’entraînement pour se remettre à niveau physiquement et se préparer à affronter ces clubs. »

À 31 points, le CF Montréal (8-7-7) occupe le sixième rang avec une très faible marge de manœuvre en vue des matchs éliminatoires de la MLS. D. C. United, qui occupe le septième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires, n’est qu’à un point derrière.

Le onze montréalais affrontera six adversaires de sa section au cours de cette difficile portion de calendrier.