(Rome) Le jeune attaquant anglais de Chelsea Tammy Abraham, 23 ans, s’est engagé pour cinq saisons avec l’AS Rome de José Mourinho, qui a déboursé plus de 40 millions d’euros pour l’attirer en Serie A, a indiqué mardi le club italien.

Agence France-Presse

Le montant de la transaction – auquel s’ajouteront des bonus – en fait la recrue la plus onéreuse de l’histoire des Giallorossi, se positionnant plus ou moins au même niveau que le Tchèque Patrik Schick en 2017 (42 millions d’euros).

Abraham a « signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026 », indique la Roma sur son site internet.

Le club précise que la part fixe du transfert s’élève à 40 millions d’euros. « L’accord prévoit en outre des primes variables liées à l’atteinte d’objectifs sportifs par la Roma et le joueur et un pourcentage sur un éventuel dépassement en cas de future cession du joueur », ajoute la Roma.

« Ça se sent quand un club vous veut vraiment et la Roma me l’a montré sans équivoque », indique l’Anglais, cité par le club.

« C’est un club qui mérite de se battre pour des titres. J’ai pu gagner des trophées importants et j’ai l’intention de disputer de nouveau ce type de compétitions », assure Abraham, qui quitte le récent vainqueur de la Ligue des champions et de la Supercoupe d’Europe pour rejoindre un club sans titre depuis 2008 et qui devra se contenter cette saison des rencontres de Ligue Europa Conference.

Chaises musicales

L’arrivée d’Abraham à la Roma conclut un mouvement triangulaire qui a vu Romelu Lukaku quitter l’Inter Milan pour Chelsea puis Edin Dzeko partir de la Roma pour succéder au Belge chez les Nerazzurri.

L’international anglais (6 sélections) va hériter du N.9 laissé libre par le Bosnien.

À Chelsea, Abraham était globalement peu utilisé par Thomas Tuchel et a vu son horizon se boucher toujours plus avec l’arrivée de la star Lukaku.

Il a marqué 30 buts en 82 apparitions chez les « Blues » depuis ses débuts en 2016, mais il a vécu sa saison la plus prolifique en tant que professionnel sous le maillot d’Aston Villa, où il avait été prêté en deuxième division, avec 25 buts marqués en 2018-19.

« Bien que ce soit un très jeune joueur, avec d’énormes marges de progression, Tammy a déjà disputé plus de 200 matchs et a marqué plus de 100 buts, en gagnant des titres importants », a souligné le directeur général de la Roma, Tiago Pinto.

« La décision de quitter la Premier League et l’équipe de sa ville illustrent à quel point il croit profondément » dans le projet de la Roma, a-t-il ajouté.

Chelsea, de son côté, a salué le départ de cet enfant du centre de formation : « Tammy sera toujours le bienvenu à Stamford Bridge », a souligné dans un communiqué la directrice générale du club londonien Marina Granovskaia.