Des groupes de partisans de la MLS ont exprimé leur soutien aux joueurs dans le conflit de travail actuel avec la ligue.

Neil Davidson

La Presse Canadienne

« Il n’y a pas de match sans les joueurs et pas de ligue sans partisans, et nous sommes fermement unis pour demander une solution de bonne foi rapidement », a déclaré Kings in the North (Les rois du Nord), un groupe de supporteurs du Toronto FC.

« Les joueurs sont prêts à jouer, les partisans sont prêts à les soutenir. Il est temps de trouver une solution. »

« Laissez-les jouer », ajoute le groupe de partisans des Screaming Eagles de D.C. United.

La nouvelle saison de la ligue devrait débuter le 3 avril et les camps d’entraînement devraient s’ouvrir le 22 février.

La MLS a évoqué une clause de « force majeure » le mois dernier pour rouvrir les négociations sur la convention collective initialement négociée en février dernier - et rouverte en juin lorsque les joueurs ont subi une réduction de salaire afin de reprendre la saison 2020 interrompue par la pandémie.

En évoquant la clause, la ligue a ouvert une fenêtre de négociation de 30 jours. La MLS a ensuite prolongé cette date limite jusqu’au 4 février, servant l’avertissement qu’elle est prête à mettre ses joueurs en lock-out si un accord n’est pas conclu d’ici là.

Le commissaire de la MLS, Don Garber, a affirmé que la ligue avait perdu près d’un milliard US la saison dernière en raison de la pandémie, en jouant dans des stades vides pour la plupart et avec une augmentation des frais de déplacement et des tests de COVID-19. La ligue s’attend sensiblement à la même chose cette année.

« Nous estimons que bien que le contexte soit difficile, un lock-out n’avancera rien de positif pour la ligue, les joueurs et les supporteurs », écrit le groupe de partisans 1642MTL.

Un autre groupe de partisans du TFC ajoute : « RPB (Red Patch Boys) appuient l’AJMLS et son désir de revenir sur le terrain cette année. »

« Le ballon est à vos pieds, a déclaré The Pride du FC Cincinnati aux propriétaires de la MLS. Vous pouvez choisir de le prendre et rentrer chez vous, forçant un lock-out qui mettra la saison en péril, ou vous pouvez le placer au milieu de terrain pour le coup d’envoi. »