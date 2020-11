Impact-Revolution

L’entraîneur Bruce Arena fait l’éloge de son adversaire Thierry Henry

Tous les entraîneurs-chefs de la MLS vous diront que la saison qui s’achève aura été l’une des plus exigeantes pour eux et pour leurs joueurs. Toutefois, Bruce Arena n’est pas sans savoir que le contexte dans lequel Thierry Henry a dû travailler a été particulièrement difficile. Il le reconnaît sans hésitation et lui lance même des fleurs.