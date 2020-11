Pas de retour à Montréal

L’Impact reste au New Jersey pour mieux se préparer

(Montréal) C’est dans le but de maximiser sa préparation pour son dernier match de la saison, dimanche, contre D. C. United, que l’Impact a décidé de rester au New Jersey au lieu de revenir à Montréal, comme l’équipe l’avait initialement prévu.