(Lake Buena Vista) Robin Lod et Jacori Hayes ont touché la cible dans un intervalle d’environ une minute en première demie pour guider l’United du Minnesota vers une victoire de 4-1 contre les Earthquakes de San Jose, samedi, en quarts de finale du tournoi de relance de la MLS.

La Presse canadienne

Lod a d’abord complété un jeu à trois pendant la 20e minute de jeu pour rompre l’égalité de 0-0. Hayes a enchaîné pendant la 21e minute de jeu en sautant sur un ballon libre après un arrêt du gardien Daniel Vega.

Luis Amarilla, à la 56e minute, et Marlon Hairston, à la 86e minute, ont marqué les autres de l’United, qui affrontera le Orlando City SC en demi-finale jeudi prochain.

Magnus Eriksson avait redonné un peu d’espoir aux Earthquakes en marquant sur un tir de pénalité pendant la 50e minute, pour réduire à 2-1 l’avance de l’United.

Malgré qu’il ait possédé le ballon pendant un peu plus de 35 % du match, l’United a tenté 20 tirs et 13 d’entre eux se sont rendus jusqu’au gardien des Earthquakes, qui a complété sa soirée avec neuf arrêts. Les Earthquakes ont tenté 16 tirs, mais seulement quatre ont touché la cible.

Le dernier match des quarts de finale avait lieu plus tard samedi entre le New York City FC, dernier club qualifié en phase éliminatoire, et les Timbers de Portland.

Le club vainqueur affrontera l’Union de Philadelphie mercredi prochain en demi-finale.