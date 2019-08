Les joueurs de l’Impact Samuel Piette et Daniel Lovitz seront appelés à représenter leur pays respectif sur la scène internationale le mois prochain, a annoncé l’organisation montréalaise mercredi.

La Presse canadienne

Piette participera aux deux premiers matchs de l’équipe canadienne dans le Groupe A de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Cuba, le 7 septembre à Toronto, puis contre les îles Caïmans, à George Town, le 10.

Piette, qui est âgé de 24 ans, a récolté quatre passes décisives en 43 matchs, dont 29 titularisations, avec l’équipe canadienne.

Le Québécois a notamment participé aux quatre dernières éditions de la Gold Cup, en 2013, 2015, 2017 et 2019, en plus de disputer des matchs de qualifications pour la Coupe du monde de 2018. Il a porté les couleurs du Canada avec les sélections U17, U20 et U23 et a disputé la Coupe du monde U17 de la FIFA au Mexique, en 2011.

PHOTO ANDREW LAHODYNSKYJ, LA PRESSE CANADIENNE Daniel Lovitz (3)

Quant à Lovitz, il a été sélectionné par l’équipe américaine afin de prendre part à deux matchs amicaux, face au Mexique, le 6 septembre au Metlife Stadium, à East Rutherford, dans le New Jersey, puis contre l’Uruguay, le 10, au Busch Stadium, à St. Louis.

Le défenseur âgé de 28 ans a disputé huit matchs avec l’équipe américaine en carrière. Il a d’ailleurs pris part à trois matchs de la Gold Cup de la CONCACAF en 2019, dont des apparitions contre la Jamaïque en demi-finales et contre le Mexique en finale.