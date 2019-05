Gabrielle Carle sera la seule Québécoise au Mondial

Carle participera à une première Coupe du monde. Âgée de 20 ans et originaire de Lévis, elle joue présentement aux États-Unis dans la NCAA avec l'Université Florida State. Elle a participé à 13 rencontres du Canada au cours de sa jeune carrière, dont quatre départs, et a marqué un but.

L'entraîneur Kenneth Heiner-Moller a dû changer certains de ses plans plus tôt ce mois-ci puisque la milieu de terrain Diana Matheson (orteil) et la gardienne Erin McLeod (pied) ont dû déclarer forfait en raison de blessures. Elles totalisent ensemble 321 sélections avec l'équipe nationale.

Les arrières Vanessa Gilles, d'Ottawa, et Jade Rose, de Markham, en Ontario, ont été exclues même si elles faisaient partie du groupe de 21 joueuses à avoir été invitées pour un match préparatoire contre le Mexique le 18 mai à Toronto. Les sélections de Kadeisha Buchanan, Sabrina D'Angelo, Jenna Hellstrom et Shannon Woeller, qui évoluent toutes en Europe et qui n'étaient pas rentrées au pays pour ce match, ont mené à l'exclusion de Gilles et Rose.

La capitaine Christine Sinclair participera à une cinquième Coupe du monde. Elle a marqué 181 buts sur la scène internationale, trois de moins que la détentrice du record - l'Américaine Abby Wambach avec 184.